Stephen Curry se perderá 10 días más por la lesión en su rodilla

Stephen Curry sigue lidiando con dolores en la rodilla, que lo han mantenido al margen de los Golden State Warriors. Todavía no ha regresado al trabajo a las canchas y en 10 días será evaluado nuevamente para conocer cuándo podrá volver a jugar.

"Está progresando en ese problema 'impredecible' en la rodilla derecha, como lo llamó Curry, pero eso lo dejará fuera de al menos los próximos cinco partidos de los Warriors. Se ha perdido los últimos 10 partidos", explicó el analista Anthony Slater, de ESPN.

Después de la derrota del pasado sábado de los Warriors ante los Lakers, el mismo Curry explicó que se perdería un poco más de acción. Si bien ha evolucionado del dolor en la rodilla, no ha puesto un pie en la cancha.

"Va a ser un poco más de tiempo. Ahora mismo, con esto, se trata de ir día a día, ¿puedes acumular días buenos? Lo he hecho. Con suerte, podrán soltarme en la cancha pronto y espero volver más temprano que tarde... Esta es una lesión extraña. Es algo impredecible cómo sanará”, dijo Curry.

A los Warriors no les está yendo para nada bien sin su principal estrella, ya que también tienen en la lista de lesionados a Jimmy Butler. Esas bajas han sido de peso para el entrenador Steve Kerr, en un momento en el que necesita asegurar, al menos, un puesto en el Play-In.

Steph Curry will be re-evaluated again in 10 days, per source. Making progress on that "unpredictable" right knee issue, as Curry called it, but that'll rule him out of at least the next five Warriors games. He's missed the last 10 games. — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 2, 2026

Los Warriors se ubican en el octavo lugar de la Conferencia del Oeste, con récord de 31 victorias y 29 derrotas, con 4 victorias en sus últimos 10 compromisos. Tienen 2.5 juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Los Angeles Clippers.

Los Clippers vienen jugando mejor y están cerca de contar por primera vez con Darius Garland. Los Portland Trail Blazers también están muy cerca, así que el equipo de Kerr no se puede dormir en un momento tan importante de la temporada regular.

"No vamos a hacer ninguna tontería con Curry, obviamente", dijo Kerr a 95.7 The Game hace algunos días. "Lo estamos protegiendo. Pero en cuanto se recupere, jugará. De eso se trata. Tenemos mucho en juego. Estamos en la pelea por los playoffs. Esta lesión nos ha estado molestando. No es algo que vaya a perjudicarlo el año que viene si lo ponemos en la cancha ahora".

El base promedia 27.2 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.1% en triples y 93.1% en tiros libres esta zafra.

