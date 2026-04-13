Stephen Curry tendrá restricción de minutos durante el torneo Play In, según anunció el domingo el entrenador Steve Kerr, en la derrota de los Golden State Warriors 115-110 ante Los Angeles Clippers, en el último partido de la ronda regular.

Curry no ha jugado más de 29 minutos en sus cuatro partidos desde que regresó de una ausencia de dos meses por una lesión en la rodilla. En el compromiso ante los Clippers, el veterano jugó precisamente 29 minutos, con 24 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Los Warriors se enfrentarán precisamente a los Clippers en el torneo Play In. Al haber culminado la ronda regular en la décima posición de la Conferencia del Oeste, al equipo dirigido por Kerr le tocará medirse a los californianos, en un duelo de eliminación directa en el Intuit Dome de Los Angeles.

El perdedor se despide de la temporada, mientras que el ganador jugará una especie de final por el octavo puesto que se jugaría el viernes. En ese partido enfrentarían al perdedor del duelo entre el 7mo y el 8vo puesto, entre los Phoenix Suns vs. Portland Trail Blazers.

El panorama para los Warriors luce complicado, ya que tendrían que ganar dos juegos como visitantes y es algo en lo que no han tenido consistencia este año. De visitante, los de Golden State dejaron un récord de 15-26.

Steph Curry will be on a minutes restriction during the Play-In Tournament, head coach Steve Kerr announced Sunday.



Curry has logged no more than 29 minutes in his four games since returning from a two-month absence with a knee injury. pic.twitter.com/C5rbget0IA — Yahoo Sports (@YahooSports) April 13, 2026

Sin Curry en su mejor momento y con Kristaps Porzingis también pasando un problema viral, las esperanzas del equipo de la Bahía no son las mejores. El interno padece un síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS), una afección autonómica que le ha afectado durante las dos últimas temporadas.

Porzingis jugó el domingo 24 minutos contra los Clippers, colaborando con 12 puntos, 8 rebotes y una asistencia. Para los Warriors es vital que tanto el europeo como Curry tengan una sólida actuación ofensiva para derrotar a los favoritos Clippers.

Curry, de 38 años de edad, terminó la ronda regular con solo 43 partidos disputados, en los que dejó promedios de 26.6 puntos, 3.6 rebotes y 4.7 asistencias, con un 39% en triples y 58% en dobles.

Para que los Warriors logren avanzar, el veterano debe tener una noche inspirada, pero su producción tiene que ser mayor, ya que solo estará, al menos, 29 minutos en cancha, debido a la orden del cuerpo médico del equipo de limitar sus minutos para cuidar la rodilla afectada.

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