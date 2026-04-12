¿Jugará Stephen Curry con los Warriors contra los Clippers a días del torneo Play-In?

Los Golden State Warriors está listos para afrontar el torneo Play-In en pocos días, poniendo a su base estrella Stephen Curry en plena forma para la primera fase de la postemporada, en la cual el equipo intentará colarse a los playoffs como el octavo sembrado de la Conferencia Oeste.

Por ello, Steve Kerr, en conjunto con la directiva, ha llevado con calma la recuperación de Curry, quien ya rehabilitado de su lesión de rodilla jugará sin restricciones este domingo ante Los Angeles Clippers para estar listo para el Play-In.

"Espero jugar los minutos que sean necesarios este domingo. Mi rodilla se sien te muy bien y la verdad no estoy preocupado por mis dolencias en el tobillo. He lidiado con dolores en los tobillos toda mi carrera, así que espero estar listo para la postemporada", dijo Curry a Anthony Slater.

Curry ha jugado 42 encuentros en la temporada en curso, promediando 26.6 puntos por partido, 3.5 rebotes, 4.8 asistencias, 46.8% en tiros de campo, 39.2% en triples y 93% en tiros libres.

Cabe recordar que el base se perdió 27 partidos antes de volver a la acción con sus compañeros esta semana, por lo que espera estar totalmente sano y listo para afrontar la etapa previa de los playoffs de la NBA. Golden State tuvo dificultades sin Curry, registrando un balance de 9-18 durante su ausencia. En total, el equipo tuvo un récord de 13-25 esta temporada cuando él no jugó.

Steph Curry officially cleared for the Warriors finale in LA tomorrow night. He said he’d like a normal minute load vs Clippers to get ready for play-in. https://t.co/RQ4155jS7r — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 12, 2026

Por su parte, Kerr ha sido cauteloso pero optimista, especialmente tras ver el rendimiento de Curry de los últimos encuentros.

"Todo esto forma parte del proceso de rehabilitación y de las diversas pruebas a las que se somete", comentó el entrenador Kerr a ESPN.

"No estamos persiguiendo una plaza en el Play-In; ya estamos firmemente instalados ahí, hagamos lo que hagamos", afirmó Kerr. "En definitiva, si Steph está sano, jugará, porque para eso estamos aquí. La oportunidad de acceder a los playoffs es algo de gran importancia para nosotros, y también para Steph", aseguró.

Los Warriors comenzarán su andar en el Play-In este miércoles, sin embargo, aún esperan saber contra quiénes disputarán su primer partido. Todo dependerá de cómo terminen las posiciones de la Conferencia Oeste este domingo.

"Estamos en la misma página (directiva y jugador). Mi rodilla cada día se siente mejor y es positivo. Los primeros juegos fueron difíciles, pero con el pasar de los partidos he podido hacer mi trabajo", finalizó Curry.

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