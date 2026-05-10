Steve Kerr seguirá como entrenador de los Warriors con contrato de dos años

Steve Kerr seguirá siendo el entrenador de los Golden State Warriors al firmar un contrato por dos años que lo hará el coach mejor pagado de la NBA, informó Shams Charania, de ESPN.

Kerr, de 60 años de edad, estaba a punto de convertirse en agente libre tras concluir su duodécima temporada al mando de Golden State, equipo con el que ha acumulado un récord de 604 victorias y 353 derrotas, y con el que ha ganado cuatro campeonatos de la NBA. No obstante, tras varias reuniones con el alto mando del equipo, decidió seguir al frente de un grupo que aún contará con las leyendas Stephen Curry y Draymond Green.

Los Warriors finalizaron la temporada regular 2025-26 en la décima posición de la Conferencia del Oeste, con una marca de 37-45, antes de ser eliminados del torneo Play-In por los Phoenix Suns. Ahora el equipo afrontará el mercado de la temporada baja con el objetivo de hacerse de una estrella que pueda conjugarse con Curry y Green, y se menciona que LeBron James será uno de sus objetivos en la agencia libre.

Breaking: Steve Kerr has agreed on a new two-year contract to return as head coach of the Golden State Warriors, his agents told @shamscharania, @anthonyVslater and @ramonashelburne.



The new deal will keep Steve Kerr as the highest paid coach in the NBA annually, sources tell… pic.twitter.com/4MHlnCBG08 — ESPN (@espn) May 10, 2026

Antes de esta renovación de contrato, Green sospechó que Kerr no seguiría al frente del banquillo del equipo y así lo hizo saber en su podcast.

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió Green en su podcast 'The Draymond Green Show'.

"Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

Ahora Green, y el resto de sus compañeros, podrán celebrar tenerlo de nuevo como entrenador.

¿Cuál es el legado de Steve Kerr con los Warriors?

Campeonatos de la NBA

2015: Victoria ante Cleveland Cavaliers (cortando una sequía de 40 años sin trofeos).

2017: Victoria ante Cleveland Cavaliers (logrando un histórico 16-1 en postemporada).

2018: Victoria ante Cleveland Cavaliers (obteniendo el bicampeonato o "back-to-back").

2022: Victoria ante Boston Celtics.

Premios en su carrera como entrenador

Entrenador del Año (2016): Reconocimiento tras firmar la mejor fase regular en la historia de la liga.

Récord histórico de 73-9 (2015-16): Marca con la que superó el registro de los Bulls de 1996 (equipo del que formó parte).

600 victorias en temporada regular: En marzo de 2026, se posicionó como el cuarto técnico más veloz en llegar a esta cifra (solo superado por Phil Jackson, Pat Riley y Gregg Popovich).

Líder histórico de los Warriors: En 2025, se convirtió en el entrenador con más triunfos en la franquicia, desplazando a Al Attles.

Top 15 mejores entrenadores: Integrante del listado oficial de los mejores estrategas en la historia de la NBA (75.º aniversario).

Otros logros en la franquicia

Finales de la NBA: Ha comandado al equipo en 6 series por el título (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022).

Efectividad en Playoffs: Registra uno de los porcentajes de éxito más elevados en la historia de las eliminatorias.

Entre su etapa como jugador (5 anillos) y su carrera como técnico (4 anillos), Kerr acumula 9 campeonatos de la NBA, consolidándose como una leyenda del baloncesto.

Más contenido de NBA