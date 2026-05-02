Las condiciones que pondría Steve Kerr para regresar como entrenador de los Warriors

Steve Kerr se reunirá la próxima semana con la directiva de los Golden State Warriors para comunicarles si seguirá o no como entrenador del equipo, siempre llevando debajo del brazo algunas condiciones que tendrían que cumplirse para garantizar que su etapa final al frente del grupo sea exitosa.

Según el columnista Monte Poole, Kerr le comunicará al alto mando de los Warriors que si lo quieren de regreso en el banquillo del equipo, primero tienen que cumplirse estas cuatro condiciones:

Mayor exigencia de responsabilidad para Stephen Curry y Draymond Green

Conformación de la plantilla y planes para la temporada baja

Libertad para opinar sobre temas sociopolíticos

Flexibilidad en los esquemas tácticos y en el manejo de los jugadores jóvenes

Si estos cuatro pedidos no se cumplen o la gerencia de los Warriors no pueden garantizarlos, Kerr quedará libre en el mercado para tomar las riendas de cualquier equipo competitivo que necesite de un entrenador de cartel, que hasta la fecha tiene hasta 9 anillos de campeón, contando los que alcanzó como entrenador de los Warriors y como jugador de la NBA.

Cabe recordar que tas la eliminación en el torneo Play-In, el estratega se le acercó tanto a Draymond Green como a Stephen Curry para decirles una emotiva frase. "No sé qué pasará en el futuro, chicos, solo sé que los amo".

Stephen Curry, Draymond Green y Steve Kerr han hecho historia con los Warriors | Mark J. Rebilas-Imagn Images

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió Green en su podcast 'The Draymond Green Show'.

"Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

¿Cuál es el legado de Steve Kerr con los Warriors?

Campeonatos de la NBA

2015: Victoria ante Cleveland Cavaliers (cortando una sequía de 40 años sin trofeos).

2017: Victoria ante Cleveland Cavaliers (logrando un histórico 16-1 en postemporada).

2018: Victoria ante Cleveland Cavaliers (obteniendo el bicampeonato o "back-to-back").

2022: Victoria ante Boston Celtics.

Premios en su carrera como entrenador

Entrenador del Año (2016): Reconocimiento tras firmar la mejor fase regular en la historia de la liga.

Récord histórico de 73-9 (2015-16): Marca con la que superó el registro de los Bulls de 1996 (equipo del que formó parte).

600 victorias en temporada regular: En marzo de 2026, se posicionó como el cuarto técnico más veloz en llegar a esta cifra (solo superado por Phil Jackson, Pat Riley y Gregg Popovich).

Líder histórico de los Warriors: En 2025, se convirtió en el entrenador con más triunfos en la franquicia, desplazando a Al Attles.

Top 15 mejores entrenadores: Integrante del listado oficial de los mejores estrategas en la historia de la NBA (75.º aniversario).

Otros logros en la franquicia

Finales de la NBA: Ha comandado al equipo en 6 series por el título (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022).

Efectividad en Playoffs: Registra uno de los porcentajes de éxito más elevados en la historia de las eliminatorias.

Entre su etapa como jugador (5 anillos) y su carrera como técnico (4 anillos), Kerr acumula 9 campeonatos de la NBA, consolidándose como una leyenda del baloncesto.

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