Tracy McGrady aboga para que la NBA le permita a Luka Doncic ser elegible al MVP

La situación de Luka Doncic ha generado un intenso debate dentro de la NBA, luego de que su entorno solicitara una excepción que podría mantenerlo en la carrera por los principales premios individuales de la temporada, en especial el MVP.

No en vano, el periodista Shane Garry Acedera reveló que el agente del base estrella de Los Angeles Lakers, Billy Duffy, presentó un “recurso por circunstancias extraordinarias” con el objetivo de que su pupilo sea considerado elegible pese a no cumplir con el mínimo de 65 partidos exigido por la liga para optar a los galardones. Dicha normativa e implementada recientemente, busca garantizar que el Más Valioso o las selecciones al Equipo Ideal incluyan a jugadores con participación constante durante la ronda regular.

Claro que el caso de Doncic es particular, pues alcanzó los 64 encuentros disputados antes de sufrir una lesión en el tendón de la corva durante un duelo versus el Oklahoma City Thunder, el pasado jueves. Posteriormente, los estudios médicos confirmaron que el esloveno sufrió una distensión de grado 2 que lo dejará fuera de acción por tiempo indefinido, aunque es del dominio público que este tipo de problemas físicos apartan al atleta durante alrededor de un mes; por consiguiente, el seis veces All Star perdería incluso la primera ronda de los playoffs.

“I think Luka should be able to get those two games back. It's the birth of his child. This is not an injury… this is not load management. I'm sure the league is gonna do right by that”



-Tracy McGrady 👀



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Sin embargo, el argumento central de la solicitud no está relacionado con la lesión, sino con dos desafíos en los que Doncic se ausentó previamente en diciembre. En aquella ocasión, el máximo anotador de la 2025/2026 viajó a su país natal para acompañar a su entonces pareja (se están divorciando) durante el nacimiento de su hija, situación que su agente y figuras del baloncesto consideran motivo suficiente para una excepción.

Efectivamente, dicha postura ha encontrado respaldo en voces autorizadas como la del miembro del Salón de la Fama Naismith, Tracy McGrady, quien se mostró a favor de que la NBA contemple este caso especial. “Creo que Luka debería ser elegible para recuperar esos dos encuentros. Es el nacimiento de su hijo, no es una lesión. Esto no es gestión de carga, así que estoy seguro de que la liga hará lo correcto”.

Antes del delicado problema físico, Doncic era uno de los principales candidatos al MVP de la regular, además de un fijo en los equipos All-NBA. En consecuencia, la decisión final de la propia National Basketball Association será clave no sólo para el caso individual del balcánico; también como precedente para futuras situaciones similares en los que factores personales puedan entrar en conflicto con las reglas establecidas.

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