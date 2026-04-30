Los últimos detalles de la rehabilitación de Gerrit Cole y su regreso a los Yankees

Gerrit Cole tuvo este miércoles cero problemas en su tercera salida de rehabilitación y los New York Yankees siguen optimistas de verlo en acción en esta temporada de MLB en aproximadamente un mes.

Cole, de 35 años de edad, hizo 60 pitcheos en su apertura de rehabilitación con el Somerset Patriots, el equipo de categoría Doble A de la organización del Bronx que el miércoles tuvo una doble cartelera. El derecho subió al monticulo en el segundo partido, permitió tres carreras y tres hits, y repartió tres ponches en 5.2 innings lanzados.

Lo más importante es que incrementó su número de lanzamientos (de 44 que tuvo en la anterior salida) y que no presentó molestias. “Me siento bien”, le dijo Cole a Jared Greenspan, de MLB.com. “Es agradable conseguir llegar al sexto inning. Fue un buen día”.

Gerrit Cole's final line at Somerset:



5.2 IP | 3 H | 3 ER | 3 K | 0 BB



Getting closer...#Yankees pic.twitter.com/iX6LZdLJ5T — Fireside Yankees (@FiresideYankees) April 29, 2026

“Intento ver las cosas con otra perspectiva", declaró el ganador del Cy Young de 2023. “Me he vuelto mucho más agradecido por el nivel de competencia de las Grandes Ligas, por lo difícil que es jugar y por cuánto lo extraño. Espero haber mejorado como padre en los últimos meses al estar cerca de mis hijos y pasar más tiempo con ellos. Tengo una perspectiva renovada y estoy muy agradecido. Poder ganarme la vida jugando a un deporte es una bendición”.

¿Qué lesión tiene Gerrit Cole?

Gerrit Cole está rehabilitándose de una cirugía Tommy John que tuvo en marzo del año pasado tras presentar molestias en el antebrazo en el Spring Training. La intervención le hizo perderse toda la temporada de 2025.

¿Qué sigue en el plan de los Yankees con Gerrit Cole?

Todavía el manager Aaron Boone no ha anunciado cuál será el siguiente paso en el plan de trabajo de Gerrit Cole, cuya asignación acaba de ser transferida al Somerset. Dependiendo de cómo vayan las cosas en estos días podrían decidir un aumento en el número de pitcheos en su próxima salida y tal vez enviarlo al Scranton (Triple A) la semana siguiente. Los Yankees han subrayado que llevarán el proceso de rehabilitación del as con calma y que no apresurarán su regreso.

¿Cuándo regresará Gerrit Cole de la lista de lesionados?

Según el reporte de MLB.com, los Yankees esperan que Cole regrese “a finales de mayo o principios de junio si continúa progresando favorablemente en su rehabilitación”. Si las fechas se cumplen significaría que contarán con el veterano para la recta final de la temporada regular y una posible participación en los playoffs.

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