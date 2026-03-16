El único jugador de los Lakers que no jugará este lunes ante los Houston Rockets

Los Lakers vienen mostrando su mejor versión en la temporada justo cuando les toca enfrentar este lunes a los Houston Rockets de Kevin Durant, en el encuentro más llamativo de la jornada de la NBA.

El cuadro de JJ Redick solo tendrá una baja en su plantilla para medirse a Houston en Texas y pasan por un gran momento, después de una impresionante victoria por 127-125 sobre los Denver Nuggets en tiempo extra.

En ese compromiso, Luka Doncic y Austin Reaves se unieron para lograr 62 puntos y 19 asistencias, claves en el desenlace del partido ante un equipo llamado a pelear por el título en esta temporada.

Los Lakers tendrán la baja de Maxi Kleber, quien se ha perdido los tres últimos encuentros del equipo. A pesar de que es un jugador de rol en el esquema de JJ Redick, el entrenador ha sabido suplirlo en la rotación de los últimos compromisos.

De hecho, los Lakers tienen una racha de cinco victorias al hilo y han ganado 8 de los últimos 10 partidos disputados.

Kleber se encuentra en su primera temporada completa con los Lakers. En 35 partidos, promedia apenas 2.2 puntos y 1.9 rebotes por encuentro, con un 46.7% de efectividad en tiros de campo y un 27.3% en triples.

Triple-double AND the game-winner. Have a night, Luka. 🌟 pic.twitter.com/Gjun9x95wl — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 15, 2026

Los Lakers llegan a este partido enrachados, ubicados en la tercera posición de la Conferencia Oeste, con récord de 42 victorias y 25 derrotas. Aunque están muy lejos del primer lugar ocupado por el Thunder, conseguir este puesto al final de la ronda regular le daría una gran ventaja en el inicio de la postemporada al conjunto angelino.

Los Lakers jugarán como visitantes en Houston, en una plaza complicada. El equipo de los Rockets tiene récord de 41-25 y están por debajo de los Lakers en el cuarto puesto del Oeste, a solo medio juego de diferencia.

Los Lakers tienen récord de 19-13 en los 32 partidos que ha disputado como visitantes durante la actual temporada. Será otro mítico desafío entre dos de las estrellas más consagradas de la liga, como lo son LeBron James y Kevin Durant.

Deandre Ayton ha sido clave en la seguidilla de cinco victorias de los Lakers, siendo un arma defensiva letal. El interno viene de demostrarlo al marcar a Nikola Jokic en el partido contra los Nuggets y ahora está preparado para continuar con su buen momento ante Houston.

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