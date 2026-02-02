La verdadera razón por la que Lakers no adquirieron a De’Andre Hunter en un cambio con los Cavaliers

De’Andre Hunter pasó a los Sacramento Kings en la víspera de la fecha límite de cambios de la NBA, en un cambio que llevó a Dennis Schröder y Keon Ellis a los Cleveland Cavaliers, todo esto en los ojos de los Lakers, que no pudieron hacerse de los servicios del alero de 28 años de edad.

El movimiento viene por la necesidad de Cleveland de abrir espacio salarial en su nómina, ya que se ahorrarán unos 50 millones de dólares después de que el contrato de Hunter fuera adquirido por los Kings, un equipo más liberado en el aspecto salarial.

De acuerdo con el periodista Marc Stein, a los Lakers les seducía el valor de Hunter, ya que consideraban que era el mejor alero disponible en relación calidad-precio del mercado, justo antes de la fecha límite del 05 de febrero.

Sin embargo, la principal razón por la que los Lakers rechazaron una transacción fue porque Cleveland puso como condición que Rui Hachimura debía estar en el movimiento, algo que no aceptaron en las oficinas del equipo de Los Angeles.

Otro punto es que los Lakers no recibirían en ese cambio selecciones futuras del Draft, algo que se sumó a lo de Hachimura. Todo esto no convenció al equipo de Los Angeles, ya que además tenían que costear el alto salario de Hunter.

A Hunter se le debía pagar 23.3 millones de dólares la próxima temporada y eso, para un equipo como los Lakers que está buscando flexibilizar su nómina, no era un buen trato. Se habla de que LeBron James no renovará con el equipo californiano por ese motivo, ya que su potencial salario es muy alto en comparación a las expectativas de inversión que tienen los Lakers para la zafra 2026-2027 de la NBA.

El plan del gerente general del equipo, Rob Pelinka, es salir de algunos contratos altos y buscar una estrella a partir de la temporada que viene, que pueda ayudar a Luka Doncic y a Austin Reaves, este último tiene en su contrato una opción de equipo para la 2026-2027.

Hunter promedia 14 puntos, 4.2 rebotes y 2.1 asistencias por partido, con un 42.3% en tiros de campo, 30.8% en triples y 86.9% en tiros libres. Era un jugador interesante para sumarlo a la rotación del entrenador JJ Redick, pero no entraba en los planes de una gerencia enfocada en armar un buen equipo para el futuro.

