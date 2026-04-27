Victor Wembanyama iguala marca de Shaquille O’Neal en los Playoffs de la NBA

Victor Wembanyama salió del protocolo de conmoción cerebral y tomó las cosas donde las había dejado. El interno de los San Antonio Spurs igualó una marca del histórico Shaquille O'Neal, con sus 27 puntos, 12 rebotes y 7 bloqueos, en el triunfo 114-93 sobre los Portland Trail Blazers.

El francés, con su gran actuación del cuarto partido, se convirtió en el primer jugador en registrar más de 25 puntos, 10 rebotes y 7 tapones en un partido de postemporada desde que Shaquille O'Neal lo lograra el 9 de mayo de 2004.

El espigado centro y los Spurs ya tienen ventaja 3-1 en la primera ronda de playoffs de la Conferencia del Oeste y ya acarician su puesto en las semifinales. Tras el duro golpe que recibió en el Juego 2, Wembanyama se sometió a diversas pruebas para descartar conmoción cerebral y pudo ayudar a su equipo a ganar en el Juego 4.

WEMBY 🤝 SHAQ



In his masterful Game 4 performance, Victor Wembanyama became the first player to record 25+ PTS, 10+ REB, and 7+ BLK in a postseason game since Shaquille O’Neal on May 9, 2004. https://t.co/ZBFmZw00RH pic.twitter.com/eczbcUrZnx — NBA (@NBA) April 26, 2026

El europeo debutó en postemporada en el Juego 1 del 19 de abril, anotando 35 puntos. Luego abandonó el Juego 2 tras su fuerte caída en un movimiento con su defensor Jrue Holliday y se perdió el tercer encuentro por estar en el protocolo de la NBA ante estas situaciones.

Wembanyama fue reconocido como Jugador Defensivo del Año y aparecer entre los tres finalistas al MVP, gracias a promedios de 25.0 unidades, 11.5 rebotes y 3.1 tapones. Aunque no es favorito para ganar el premio más importante de la temporada, su tercer año en la liga ha sido de consolidación.

Terminó la temporada como el primer jugador en la historia en conseguir al menos 300 tapones, 200 triples y 100 robos. Además, consiguió una racha de 8 partidos consecutivos registrando al menos 5 tapones y anotando 2 o más triples, superando cualquier registro previo.

Los Trail Blazers no parecen ser rival de los Spurs, un equipo que terminó la ronda regular en la segunda posición del Oeste, con récord de 62-20. Si avanzan, el equipo de San Antonio se enfrentará al ganador de la serie entre los Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

Por el otro lado, si los Lakers logran avanzar en su emparejamiento ante los Houston Rockets se medirán en las semifinales de conferencia al ganador entre el Oklahoma City Thunder y los Phoenix Suns.

Con un Wembanyama en plan estelar, los Spurs pueden soñar al título este año. El equipo no gana desde la temporada 2013-2014 cuando derrotaron al Miami Heat en las Finales.

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