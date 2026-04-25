¿Por qué Victor Wembanyama no jugó con los Spurs en el tercer partido de la serie ante los Trail Blazers?

Los San Antonio Spurs vencieron 120-108 a los Portland Trail Blazers este viernes para colocar la serie de playoffs 2-1 a su favor, sin su estrella Victor Wembanyama, quien aún se recupera de una conmoción cerebral que lo dejó al margen minutos antes del inicio del encuentro.

Recuérdese que el francés tuvo una aparatosa caída en el Juego 2 ante los Blazers y su continuidad en la serie está en duda. Ahora se espera que el espigado candidato al MVP pueda volver en el Juego 4, siempre y cuando el cuerpo médico de los Spurs dé luz verde y lo saque del protocolo de conmoción cerebral.

En una jugada de uno contra uno, Wembanyama intentó dar un giro ante el base de los Trail Blazers, Jrue Holliday, pero perdió el equilibrio y cayó en el tabloncillo. Según las políticas de la liga, debió pasar 48 horas de inactividad.

San Antonio Spurs star Victor Wembanyama (concussion protocol) has been ruled out of Game 3 against the Portland Trail Blazers. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2026

Wembanyama se convirtió esta semana en el primer jugador que gana el premio Jugador Defensivo del Año de forma unánime en la historia de la NBA. El jugador de 22 años es también, a partir de ahora, el jugador más joven en ganar este galardón desde su instauración en la temporada 1982-83.

Wembanyama lideró la NBA en bloqueos por tercera temporada consecutiva (3,1), además de encabezar la liga en defensive win shares (cinco) y en rating defensivo (101). También se ubicó en el segundo puesto en rebotes defensivos (9.5) y en el cuarto en rebotes totales (11.5).

¿Cómo funciona el protocolo de conmoción cerebral de la NBA?

Para cuidar la integridad de los jugadores, la NBA tiene un protocolo muy riguroso con respecto a los jugadores que se enfrentan a una posible conmoción cerebral. Las reglas de la liga indican que el jugador debe pasar 24 horas posterior al golpe sin ninguna actividad física.

Luego el jugador no puede regresar a las canchas hasta que hayan pasado al menos 48 horas desde el momento de la lesión. El protocolo de la NBA explica lo siguiente:

El proceso de regreso a la competición implica varios pasos de esfuerzo creciente: desde bicicleta estática, pasando por trote y ejercicios de agilidad, hasta entrenamientos de equipo sin contacto.

Cada etapa de esfuerzo debe ser supervisada directamente por un miembro del personal médico del equipo. En cada paso se realiza un examen neurológico exhaustivo y el jugador debe estar libre de síntomas para avanzar al siguiente. Si aparecen síntomas, debe detenerse hasta que desaparezcan y comenzar de nuevo en el paso anterior.

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