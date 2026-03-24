Victor Wembanyama sobre el MVP de la NBA: "Yo debo ser el favorito para ganarlo"

Victor Wembanyama tiene claro que merece el premio MVP de la NBA esta temporada. Para la estrella de los San Antonio Spurs no hay nadie que pueda superar sus argumentos para el galardón y cree que el debate se esclarecerá al finalizar la temporada regular.

Después de la victoria 136-111 de los Spurs sobre el Miami Heat de este lunes (la cual representó su triunfo número 22 en sus últimos 24 partidos), la estrella francesa reveló a la prensa por qué debe ser el favorito al MVP, colocándose por encima de Luka Doncic y el reinante Jugador Más Valioso de la liga, Shai Gilgeous-Alexander.

"He pensado en ello (el MVP)", dijo Wembanyama, según la agencia AP. "Creo que, en este momento, existe un debate. Debería haberlo, aunque considero que yo debería encabezar la carrera. Estoy tratando de asegurarme de que, al final de la temporada, no quede lugar a dudas".

Wembanyama promedia 24.3 puntos, 11.2 rebotes, 3.0 asistencias y 3.0 tapones por partido. Solo cinco jugadores han terminado una temporada con tales cifras: Kareem Abdul-Jabbar lo logró en cinco ocasiones; Hakeem Olajuwon, en dos; mientras que Shaquille O'Neal, Patrick Ewing y David Robinson lo consiguieron una vez cada uno. Que el astro de los Spurs fuera el sexto en la lista le daría un argumento histórico para ser el primero en la lista de los votantes.

Victor Wembanyama makes the case for why he should be the MVP 🏆



1. Defense is undervalued

2. Spurs almost swept OKC

3. Offensive impact goes beyond scoring



(via @JaredWeissNBA) pic.twitter.com/eh89ARuYiI — Underdog (@Underdog) March 24, 2026

Cabe recordar que si Wemby se pierde se pierde tres partidos más de lo que resta de campaña regular no podrá optar por el galardón por las reglas de la NBA.

"Mi primer argumento sería que la defensa constituye el 50% del juego y que, hasta el momento, ha sido infravalorada en la carrera por el MVP. Creo firmemente que soy el jugador con mayor impacto defensivo de toda la liga", afirmó Wembanyama. "El segundo argumento sería que casi barremos a OKC en la temporada regular, y los dominamos tres veces cuando contaban con su plantilla completa... El tercer argumento sería que el impacto ofensivo no se limita únicamente a los puntos", explicó.

"En este preciso momento, todavía resulta razonable que exista un debate al respecto", comentó Wembanyama. "Pero, tal como dije, mi objetivo es asegurarme de que, al finalizar la temporada, ya no quede lugar para ningún tipo de debate", sentenció quien ya tiene dos invitaciones al Juego de Estrellas, el premio al Novato del Año y dos campeonatos de bloqueos en su corta carrera en la NBA.

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