4 quarterbacks de la NFL con los que se puede comparar a Fernando Mendoza

Fernando Mendoza se ha convertido en uno de los nombres más comentados del deporte estadounidense rumbo al Draft de la NFL 2026.

Efectivamente, el quarterback de raíces cubanas llega como uno de los prospectos que mayor interés ha causado en los últimos años y muchos especialistas lo proyectan en la primera selección global cuando el proceso comience este jueves, a cargo de Las Vegas Raiders.

El mariscal de campo de 22 años ha generado consenso entre analistas, scouts y ejecutivos de la NFL. Su temporada última universitaria consolidó la percepción de que posee herramientas para liderar una franquicia desde el primer día, pues no se trata únicamente de estadísticas o de un físico privilegiado; también de la forma en la que interpreta el juego y controla el ritmo del ataque.

A medida que Mendoza ha evolucionado de ser un “walk-on” en California a ser proyectado como la primera selección del draft, especialmente tras su éxito en Indiana durante el 2025, las comparaciones, siempre odiosas, con quarterbacks consolidados de la National Football League comenzaron a multiplicarse. Acá, cuatro de ellos.

4. Brock Purdy | San Francisco 49ers

La semejanza entre el nacido en Boston y Purdy tiene más relación con la historia personal que con las condiciones físicas, ya que el primero no empezó en este deporte con la etiqueta de recluta de élite. Más bien fue considerado un prospecto de bajo perfil y pasó gran parte de sus primeros años colegiales sin grandes reflectores.



Algo parecido ocurrió con el actual pasador de los 49ers, quien terminó siendo el último escogido del draft de 2022 y luego rompió expectativas dentro de la competición. Ambos comparten una ética de trabajo admirada, igual que una disciplina constante y una personalidad madura que suele generar confianza en entrenadores experimentados.

3. Matt Ryan | Atlanta Falcons (retirado)

En cuanto a estilo, bastantes analistas consideran que Fernando Mendoza posee rasgos similares a los del ahora presidente de los Falcons y ex figura de dicha franquicia, cuyas principales características en el emparrillado resultaron ser la serenidad, la toma de decisiones y la facilidad para ejecutar ofensivas complejas.



A Ryan nadie lo describió como un atleta explosivo, pero sí uno de inteligencia táctica y lectura defensiva, patrones con los que se han distinguido en la universidad al futuro miembro de los Raiders, apoyándose en la precisión y en el entendimiento del juego antes que en sus virtudes físicas.

2. Daniel Jones | Indianapolis Colt

A pesar que a Mendoza se le considera un pasador de bolsillo, también ha mostrado movilidad cuando la táctica lo exige; de hecho, su mediática carrera de 50 yardas contra Stanford fue una prueba clara de que puede sorprender con velocidad a campo abierto.



En ese aspecto, la comparación con el ex New York Giants y actual activo de los Colts parece lógica, dado que este último tampoco encaja dentro del molde de quarterback de precisión quirúrgica; no obstante, resalta por tamaño y capacidad para extender acciones.

1. Jared Goff | Detroit Lions

El símil más frecuente en reportes de scouts apunta hacia el distinguido en cinco Pro Bowls, puesto que ambos cuentan con un físico algo por encima de lo habitual en la demarcación, lo que no les impide brillar en el interior de la bolsa de protección y leer con rapidez a las unidades defensivas rivales.



En consecuencia, una buena cantidad de evaluadores consideran que el ganador del Trofeo Heisman 2025 es una versión ligeramente más dinámica de Mr. Perfect, con la habilidad de conseguir yardas adicionales sin abandonar su esencia de mariscal tradicional.

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