¿Cuáles fueron las estadísticas del quarterback Fernando Mendoza antes del Draft de la NFL?

Fernando Mendoza se consolidó como la mayor promesa del emparrillado en 2025, luego de conquistar el Trofeo Heisman y liderar una de las temporadas más dominantes para un quarterback en el fútbol americano universitario.

Es que su impacto fue inmediato desde que tomó los controles ofensivos de Indiana, al punto de convertirse en la gran figura del programa y en uno de los nombres más atractivos rumbo al Draft de la NFL 2026, el cual empezará este jueves. De hecho, analistas y expertos lo colocan de favorito para ser la primera selección global, en poder de Las Vegas Raiders.

El mariscal de campo destacó por su equilibrio entre precisión, lectura defensiva y capacidad para producir jugadas importantes. Incluso, el prospecto de 22 años no sólo ganó partidos, también elevó el nivel competitivo de su equipo universitario, demostrando liderazgo en momentos de presión.

Aunque su ascenso al estatus de promesa élite comenzó tras su paso por la California Golden Bears Football, Mendoza explotó completamente durante el 2025 cuando se transformó en la cara del emparrillado universitario. En dicho curso registró 3.535 yardas por pase, 41 touchdowns y apenas seis intercepciones, cifras que lo colocaron entre los más eficientes del país en su posición; al tiempo de completar el 72% de sus envíos y terminar con un rating de 182.9, uno de los mejores del circuito a ese nivel. También aportó movilidad con 276 yardas terrestres y siete anotaciones vía terrestre.

Entretanto, la carrera universitaria del mariscal de extracción cubana mostró una evolución constante, ya que en 2023 lanzó para 1.708 yardas, 14 touchdowns y 10 intercepciones, mientras que al año siguiente dio un salto importante con 3.004 yardas y 16 pases de anotación. De ese modo, su consolidación arribó en 2025 al dominar la contienda nacional y erigirse en el ganador unánime del Heisman.

En términos acumulados, Mendoza cerró su etapa colegial con 8.247 yardas por aire, 71 pases de touchdown y 22 intercepciones en 35 desafíos como titular. Igualmente, sumó 467 yardas por tierra y 11 anotaciones, reflejando una habilidad para extender acciones y mantener vivas las ofensivas.

Con tamaño, brazo potente y gran inteligencia táctica, el nacido en Boston llega al Draft de la NFL con la etiqueta de ser uno de los quarterbacks más completos de los últimos años y posible rostro de unos Raiders quienes fueron de los mejores clubes en la última campaña.

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