¿Quién es el niño al que Bad Bunny le dio su Grammy en el Halftime Show del Super Bowl?

El 2026 está siendo un inicio de año histórico para Bad Bunny. Es que una semana después de convertirse en el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco íntegramente en español, titulado "DeBÍ TiRAR Más FOTOS", el cantante puertorriqueño volvió a romper barreras al encabezar el Halftime Show del Super Bowl LX, consolidando su impacto global desde toda índole.

De hecho, el artista de 31 años de edad escribió su nombre como el primer solista de habla hispana en liderar el espectáculo musical más mediático del deporte global, gracias a una actuación en la que apostó por resaltar sus raíces culturales y el peso de la música latina en la industria.

Sobre el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara, Benito Antonio Martínez Ocasio estuvo acompañado por figuras internacionales del calibre de Lady Gaga y Ricky Martin, en una puesta en escena que combinó música, coreografía y referencias visuales a Puerto Rico y a la identidad caribeña.

¿Cómo se llama el niño al que Bad Bunny le dio su Grammy en el Super Bowl?

Uno de los momentos más comentados del sonado evento fue la aparición de un niño junto al cantautor boricua durante una de las escenas centrales, ya que el pequeño recibió la estatuilla del Grammy que consiguió recientemente el Conejo Malo.

La secuencia generó un intenso debate en redes sociales sobre el significado del gesto, aunque finalmente se confirmó que se trataba de un recurso narrativo dentro del show, pues el menor interpretaba a Benito Martínez en su infancia, simbolizando el camino recorrido por el citado artista desde sus orígenes hasta alcanzar uno de los escenarios deportivos y culturales por excelencia, el Super Bowl.

Por otro lado, la revista People confirmó que el nombre del infante que apareció con Bad Bunny es Lincoln Fox, actor infantil de ascendencia argentina y egipcia, y no Liam Conejo Ramos, un pequeño de origen ecuatoriano que resultó detenido por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Minneapolis, semanas atrás.

El niño al que Bad Bunny le entrega el Grammy en el Super Bowl no es Liam Ramos, su nombre es Lincoln Fox. pic.twitter.com/sJWE0RQyuI — Indie 505 (@Indie5051) February 9, 2026

¿Cuál fue el mensaje proyectado por Bad Bunny en el Halftime Show?

El espectáculo llevado a cabo a la mitad del partido final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks también incluyó un mensaje de unidad que marcó el tono final de la prestación.

Mientras el nacido en Vega Baja nombraba distintos países del continente americano y se proyectaban sus banderas, el Levi's Stadium mostraba mensajes que apelaban a la convivencia y al respeto, reforzando una narrativa centrada en la diversidad cultural y el orgullo latino.

Al margen de polémicas vinculadas a temas sociales y políticos, la performance de Bad Bunny confirmó el creciente protagonismo de la cultura caribeña en las mayores citas deportivas internacionales y reforzó la tendencia del Super Bowl a erigirse en un escaparate universal donde convergen diversos mundos ante millones de espectadores.

