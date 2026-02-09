¿Qué artistas y cantantes estuvieron en la Casita de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl?

El Halftime Show protagonizado por Bad Bunny dejó uno de los momentos más comentados del Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks, gracias a la recreación de “La Casita”, un escenario inspirado en la estética que el artista puertorriqueño ha utilizado en sus giras recientes y que sirvió como punto de encuentro para varias celebridades invitadas.

Efectivamente, dicha propuesta convirtió el descanso del partido final de la NFL en una auténtica celebración de la cultura latina, mezclando música y espectáculo con presencia de figuras reconocidas del entretenimiento.

“La Casita” fue presentada como una fiesta caribeña en pleno Levi’s Stadium de Santa Clara, donde diferentes invitados aparecieron bailando y acompañando al Conejo Malo durante distintas partes de la actividad. Entre los nombres de mayor peso comercial estuvo la cantante colombiana Karol G, una de las máximas luminarias del género urbano en la actualidad y quien se sumó al ambiente festivo junto al nacido en Vega Baja.

Otra de las presencias que llamó la atención tuvo que ver con la rapera Cardi B, de raíces dominicanas, puesto que aportó el toque urbano y reforzó el carácter latino del espectáculo. Desde el mundo del cine, el actor chileno Pedro Pascal apareció como uno de los invitados sorpresa, mientras que la actriz Jessica Alba, con ascendencia mexicana, también participó en la secuencia; por consiguiente, ambos formaron parte del grupo del jet set que acompañó a Bad Bunny durante el desarrollo del show musical, sumándose al concepto de reunión cultural que buscaba transmitir la National Football League.

De igual forma, luminarias vinculadas al entretenimiento dijeron presente en la recreación, como la cantante Young Miko y la actriz y bailarina Stephani Sosa, quienes se integraron a la escena que emulaba una atmósfera de celebración latina en pleno Super Bowl.

Aunque “La Casita” concentró a varias celebridades, el Halftime Show también contó con actuaciones musicales destacadas fuera de ese espacio, cortesía de Lady Gaga y Ricky Martin, acompañantes principales de Benito encima de la tarima y dueños de momentos clave dentro de una performance que combinó distintos estilos y generaciones.

Sin dudas, el espectáculo de Bad Bunny en el juego que coronó a Seattle como monarca de la NFL, tras su triunfo 29-13 sobre New England, trascendió lo musical y convirtió el medio tiempo en una representación cultural para la posteridad, de la mano de su fuerte presencia latina. No en vano, los 135.4 millones de espectadores que atestiguaron la prestación del boricua, ratifican el éxito del evento.

