Todo sobre Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl de 2026

La música urbana latina tendrá un gran reconocimiento este domingo 8 de febrero, cuando Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, sea el artista principal del Halftime del Super Bowl 2026.

El evento se desarrollará en el Levis Stadium en Santa Clara, California, y marcará un hito histórico, ya que será el primer artista de latino en encabezar el show como solista.

Aunque han existido artistas latinas como Jennifer López y Shakira ,que han cantado en este evento, el boricua será el primero en hacerlo sin acompañamientos de otros cantantes.

Su álbum “Debí Tirar Más Fotos” fue todo un éxito en el 2025, rompiendo récords en todo el mundo gracias a sus variadas letras y ritmos. Su ola de conciertos en Puerto Rico también demostraron lo imponente del fenómeno Bad Bunny, con varios llenazos consecutivos, algo que llamó la atención de los organizadores del Super Bowl.

La duración de este tipo de espectáculos suele ser de 14 minutos, por lo que tendrá que integrar sus temas más solicitados para complacer a la audiencia.

¿Hubo polémica por la selección de Bad Bunny como artista principal del Super Bowl?

Como es lógico y habitual, el nombramiento del artista puertorriqueño generó ruido, sobre todo en el público estadounidense que no está familiarizado con su música.

Sin embargo, Bad Bunny fue el artista más reproducido en Spotify a nivel mundial el año pasado y la representación cultural que abarca fue clave para que le dieran la oportunidad de interpretar sus temas en el espectáculo deportivo más importante en Estados Unidos.

Otro tema por el que se ha criticado la selección de Bad Bunny es por su activismo político, ya que ha criticado en varias ocasiones a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por su política migratoria.

El comunicado de Bad Bunny agradeciendo a la organización

Bad Bunny hizo un comunicado en el que deja claro que cantar en el Super Bowl es uno de los puntos más importantes de su carrera.

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia", reza el comunicado.

Aunque Bad Bunny es más un aficionado del baloncesto y el béisbol, también tiene simpatía por el fútbol americano y reconoce la importancia y la grandeza de este deporte para la cultura estadounidense.

¿Quiénes lo acompañarán en el Halftime Show?

Todavía no se han confirmado quiénes acompañarán a Bad Bunny en tarima. Sin embargo, es posible que tenga a un artista pop como compañero en el escenario.

Se espera que sea un espectáculo similar al de Jennifer López y Shakira en el 2020, cuando Bad Bunny también fue uno de los invitados especiales de las dos damas.

¿Cobrará Bad Bunny por su show en el Super Bowl?

Los artistas que participan en el medio tiempo del Súper Bowl no tienen honorarios ni cobro por su espectáculo. El incentivo es la exposición global y masiva que tiene un evento de este tipo.

Estar en los ojos del mundo durante 15 minutos es motivo suficiente para que los artistas monten su espectáculo sin esperar nada a cambio.

Hora de presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Los aficionados en todo el mundo del fenómeno Bad Bunny estarán muy atentos al domingo 8 de febrero. El partido comienza a las 6:30 pm, hora del Este de Estados Unidos, y se espera que su presentación sea entre 8:00 y 8:30 pm, dependiendo de la duración de los primeros cuartos del encuentro.

Más noticias sobre el Super Bowl