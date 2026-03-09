Chiefs firman al ganador del MVP del Super Bowl LX Kenneth Walker III

Los Kansas City Chiefs firmaron este lunes al running back Kenneth Walker III por tres años y 45 millones de dólares. El contrato, que incluye un salario base de 14.5 millones de dólares anuales, también tiene 28.7 millones de dólares totalmente garantizados, informó Ian Rapoport, de NFL Network.

El ganador del MVP del Super Bowl LX pasó las últimas cuatro temporadas con los Seattle Seahawks, superando las 1.000 yardas terrestres en dos ocasiones. Recientemente, ayudó al equipo a alzar el Trofeo Vince Lombardi con una de las mejores actuaciones de un corredor en la historia reciente del Super Bowl.

Walker corrió para 135 yardas en 27 acarreos y sumó 26 yardas de recepción en la victoria por 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX; números que le dieron la distinción al mejor jugador del partido por el campeonato de la liga.

"Primero que nada, quiero agradecer a Dios por esta bendición de estar aquí. También quiero agradecer a mis hermanos; esto no sucede sin ellos. Pasamos por mucha adversidad esta temporada, pero nos mantuvimos unidos y esto es lo que obtuvimos", dijo Kenneth Walker III tras vencer a los Patriots en el Super Bowl.

Los Chiefs, que también tendrán el regreso de Travis Kelce en la temporada 2026/27, cruzarán los dedos para que Jugador Más Valioso del Super Bowl no sufra lesiones; su talón de Aquiles en su carrera en la NFL.

El jugador de 25 años jugó una temporada completa por primera vez en 2025, corriendo para 1.027 yardas (4.6 por acarreo) y cinco touchdowns. También atrapó 31 pases para 282 yardas.

Walker llega a los Chiefs para cubrir la mayor necesidad de su ofensiva y apoyar a un Patrick Mahomes que se recupera de una lesión. Cabe recordar que los Chiefs quedaron fuera de los playoffs en la campaña pasada por primera vez desde que el mariscal de campo es el líder de la ofensivo del equipo, por lo que la 2026/27 debe ser de reivindicación para la organización.

¿Cuáles son los números totales de Kenneth Walker III en la NFL?

Yardas por tierra: 3.555

Touchdowns totales: 31 (29 terrestres, 2 aéreos)

Yardas desde la línea de scrimmage: 4.560

Promedio por acarreo: 4.3 yardas

¿Cuáles son sus logros en la NFL?

Campeón del Super Bowl LX en 2026

MVP del Super Bowl LX en 2026

PFWA All-Rookie Team en 2022

Dos temporadas de +1.000 yardas (2022 y 2025).

