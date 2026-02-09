Seattle Seahawks vencen a los Patriots y ganan el segundo Super Bowl de su historia

Los Seattle Seahawks dieron este domingo una exhibición defensiva ante los New England Patriots en el Super Bowl LX, superándolos 29-13 en un duelo que hasta lució desigual y en el que los campeones de la Conferencia Nacional lograron el segundo título de la NFL de su historia.

La defensa de los Seahawks fue una absoluta pesadilla para el quarterback de los Patriots, Drake Maye, quien apenas se pudo combinar para completar 22 de 37 pases y sumar 240 yardas y apenas un par de touchdowns. Fue interceptado en dos ocasiones y derribado hasta 6 veces por Seattle, que en ningún momento le permitió pasar el ovoide con comodidad.

A su vez, Maye estableció un récord indeseado en los playoffs del Super Bowl, convirtiéndose en el primer mariscal de campo en ser derribado 20 veces en una sola postemporada, superando la marca de Joe Burrow, quarterback de los Cincinnati Bengals, quien fue derribado 19 veces en los playoffs de 2022.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

Los Seahawks no necesitaron mucho de su mariscal Sam Darnold - quien apenas sumó 202 yardas y una anotación - ya que su defensa y recuperaciones los hizo lucir imbatibles, aún cuando aguardaban por los ataques de los Patriots. Y es que Jason Myers, el pateador de los Seahawks, fue la estrella silenciosa, rompiendo el récord de la NFL con 5 goles de campo en un solo Super Bowl.

Por su parte, Uchenna Nwosu cruzó la zona de anotación tras una intercepción, en lo que fue otra demostración de un poderío defensivo pocas veces visto en estas instancias de la temporada. Su touchdown de 45 yardas fue el golpe definitivo para unos Pats que jamás encontraron la forma de superar la defensa rival.

Para Seattle haber ganado el segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia tuvo un sabor especial, ya que se vengaron de aquella dolorosa derrota en el Super Bowl XLIX de hace 11 años.

Kenneth Walker III también lució en el ataque terrestre de los campeones del Super Bowl con 27 acarreos y 135 yardas, mientras que Cooper Kupp fue la principal arma por aire con 44 yardas.

The first starting QB in history to win a Super Bowl after playing with 5+ teams.



What a rewarding journey for Sam Darnold 🙌 pic.twitter.com/fujhHRzWwk — NFL (@NFL) February 9, 2026

"Si me hubieran dicho hace tres años, cuando estaba en Nueva York o Carolina, que estaría levantando este trofeo hoy, no sé si lo hubiera creído. Pero todo ese ruido, los días difíciles... valieron la pena. Este equipo creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Solo quería jugar un fútbol limpio para mis hermanos, y miren dónde estamos ahora", dijo Darnold a la prensa tras el partido.

"Desde el primer día dijimos que no nos importaban las expectativas externas. Dijeron que éramos los menos favoritos en la división y en la conferencia. No nos importó. Se trata de nosotros, de la 'Power of 12' actuando como uno solo. Nuestra defensa jugó con el alma y Sam demostró que es un ganador", concluyó el entrenador en jefe Mike Macdonald.

