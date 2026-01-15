¿Cómo conseguir entradas baratas para el Super Bowl LX?

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará el Super Bowl LX, uno de los acontecimientos deportivos más vistos y rentables del planeta.

Es que el juego final de la NFL no sólo define al campeón de la temporada, también mueve miles de millones de dólares en publicidad, patrocinios, turismo y derechos televisivos, al punto que marcas globales, celebridades y medios de comunicación convierten la cita en una auténtica vitrina que traspasa fronteras.

Claro que semejante impacto tiene una consecuencia directa para quienes aspiran conseguir boletos y vivir en primera persona la experiencia de acudir al evento en el feudo de los San Francisco 49ers: se antoja muy complicado adquirir dichos tickets.

Efectivamente, la NFL distribuye una parte importante de las entradas del Super Tazón entre los equipos participantes, patrocinantes, socios comerciales y paquetes corporativos, motivo por el cual sólo quedan unos pocos boletos para el público general, mismos que suelen agotarse en minutos, propiciando que muchos deban recurrir al mercado secundario, donde los precios suelen dispararse.

Aún así existen estrategias para acceder a entradas más económicas y no renunciar a sumergirse en la experiencia en vivo, considerando que el término “barato” es relativo en este contexto. Lo positivo es que con planificación y paciencia se antoja posible encontrar alternativas por debajo del promedio del mercado.

¿Cuáles son los boletos más baratos del Super Bowl LX?

Los boletos más baratos de este evento tienden a adjudicarse a las zonas más altas del estadio sede, tales como gradas superiores y esquinas.

Ya de cara al cotejo cumbre del Levi's Stadium, el venidero 8 de febrero, los precios de salida para este tipo de localidades oscilan entre 4.000 y 6.000 dólares, de acuerdo a diversas fuentes, aunque estos pueden bajar (o subir) dependiendo de la demanda, las franquicias protagonistas y el momento de la compra.

¿Cómo conseguir las entradas más baratas para el Super Bowl LX?

Existen varias fórmulas para intentar adquirir tickets a menor costo para el venidero Super Bowl, siempre y cuando se prueben algunas de las vías que se mencionarán a continuación:

La formas más directa es a través de la venta oficial de la NFL, que normalmente se realiza mediante un sistema de sorteo o registro previo en su sitio web. Los aficionados que resultan seleccionados pueden comprar entradas al precio base, por debajo que el del mercado de reventa. Aunque las probabilidades no son altas, es el método más económico si se tiene suerte.

Otra opción es la reventa autorizada, gracias a plataformas como Ticketmaster, StubHub o SeatGeek. Aquí es clave monitorear con anticipación y activar alertas, dado que en muchos casos los precios bajan en los días previos al partido a raíz de que algunos vendedores buscan recuperar su inversión.

También conviene considerar paquetes de último minuto ofrecidos por agencias de viajes deportivas. Es que cuando quedan habitaciones o entradas sin vender, estas pueden lanzar descuentos combinados que engloban boleto y hotel a un precio menor que comprarlos por separado.

Finalmente la flexibilidad ayuda, ya que estar dispuesto a sentarse en zonas altas, comprar boletos individuales y viajar con poca antelación aumenta las probabilidades de encontrar una oferta. Pese a que asistir al Super Bowl LX nunca será barato, dichas estrategias permiten acercarse lo más posible al importe mínimo disponible y adentrarse en uno de los mayores espectáculos del universo.

Más sobre el Super Bowl de la NFL