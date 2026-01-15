Fecha de preventa de boletos para el Super Bowl LX

El Super Bowl es mucho más que la final del fútbol americano profesional en Estados Unidos. Es el acontecimiento deportivo por excelencia en dicha nación, mismo que genera un impacto cultural y en materia de entretenimiento que traspasa fronteras.

Pero, incluso, la emoción comienza mucho antes del partido propiamente dicho, especialmente cuando se trata de conseguir un boleto para presenciar un evento cuya edición LX se escenificará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en plena Área de la Bahía de San Francisco.

Pues la logística y el impulso comercial de este enorme certamen hace que obtener una entrada resulte todo un desafío, indistintamente de que el hogar habitual de los San Francisco 49ers en la NFL tenga capacidad para alrededor de 68.500 espectadores (ampliable según configuraciones).

¿Cuándo es la fecha oficial de preventa de boletos para el Super Bowl LX?

La preventa oficial de boletos para el Super Bowl LX comenzó el 10 de diciembre de 2025, cuando la National Football League puso a disposición de los aficionados una primera oportunidad para adquirir dichas entradas a través de Ticketmaster, el socio exclusivo de venta.

Dicho lanzamiento incluyó diversos tipos de boletos, desde accesos generales hasta opciones premium bajo demanda y de trato exclusivo.

Dado que se trata de una preventa temprana antes de cualquier venta secundaria o reventa, la misma emerge como la mejor oportunidad para asegurar un ticket auténtico a precio de regulado, sin sobre pagar enormes montos en mercados secundarios.

Consejos para conseguir boletos en preventa para el Super Bowl

Nunca está de más recibir tips acerca de los pasos a seguir para obtener un boleto a un evento de tanta demanda y del calibre del Super Tazón, los cuales se repasarán a continuación:

Registrarse con anticipación en Ticketmaster: crear una cuenta y completar los datos antes del día de la preventa da ventaja y acelera el proceso de compra.

Acceder temprano: los tickets del Super Bowl se agotan en cuestión de minutos, así que es vital conectarse al sitio web desde varios dispositivos, incluso bastante antes de que comience la venta.

Utilizar la app oficial de Ticketmaster: la aplicación de Ticketmaster suele ser más rápida que la web tradicional de la NFL en momentos de alta demanda.

Participar en programas oficiales de acceso prioritario: algunas promociones o programas de lealtad (como NFL OnePass o acceso previo con tarjetas de ciertos bancos) ofrecen oportunidades adicionales de compra anticipada antes de la preventa general.

Algunos pocos afortunados han ganado entradas para el Super Bowl LX gracias a programas oficiales | Perry Knotts/GettyImages

¿Por qué es tan difícil conseguir boletos para el Super Bowl LX?

La alta demanda es parte de la tradición del desafío cumbre de la temporada en el fútbol americano. Pues en la edición LX estar cerca de San Francisco, una de las ciudades con mayor cantidad de aficionados a este deporte, y turistas internacionales, significa que muchos quieren viajar para vivir la experiencia completa: partido; eventos previos; conciertos y fiestas temáticas, sin contar con que Bad Bunny protagonizará el Show del Medio Tiempo, lo que aumenta el interés de modo evidente.

Por último, hay que agregar que la mayor parte de las entradas para el venidero Super Bowl se distribuye primero entre los equipos participantes, así como en patrocinadores y acuerdos comerciales, dificultando enormemente las opciones del público general.

