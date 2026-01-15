¿Cómo hacer los mejores Nachos Supremos para el Super Bowl?

Los sabores clásicos del estadio también pueden estar en un plato de tu casa. Si deseas preparar unos Nachos Supremos, una comida típica en época de Super Bowl, lo primero que debes tomar en cuenta es conseguir el mejor queso fundido que puedas.

La mezcla del queso, la carne sazonada, el estilo crujiente de los nachos y el toque picante hacen de este plato una auténtica combinación de sabores explosivos. Prepararlo en grandes cantidades es ideal si tienes invitados que quieran disfrutar del partido que define al campeón de la NFL.

Las tradiciones culinarias son parte de la cultura estadounidense, ya que cientos de familias se reúnen a ver el partido y todo comienza con unos buenos nachos y bebidas refrescantes. Para preparar los Nachos Supremos solo se necesitan de ganas de hacerlo bien, pues es una receta sencilla que está al alcance de todos.

Los nachos son ideales para compartir en un evento deportivo | Houston Chronicle/Hearst Newspapers/GettyImages

¿Qué hace perfecto los Nachos Supremos del Super Bowl?

Para este platillo, es clave organizar los ingredientes de manera estratégica para asegurar que cada chip de tortilla tenga una mezcla de todo, creando una explosión de sabor en cada bocado. Si no se mezcla bien, algunos de los invitados pueden quedar defraudados.

Son fáciles de personalizar y se sirven en grandes porciones, para que toda la familia pueda disfrutarlos mientras la emoción se vive en el encuentro que paraliza a todo un país, como es el Super Bowl de la NFL.

¿Cuál es la receta de los Nachos Supremos del Super Bowl?

Es una receta sencilla, que va de generación en generación y que suele ser el plato ideal para disfrutar de un buen juego de NFL. A continuación, todos los ingredientes que lleva este plato.

1 bolsa grande de chips de tortilla (totopos)

450g de carne molida (res o pavo)

1 paquete de sazonador para tacos

2 tazas de queso cheddar rallado (o una mezcla mexicana)

1 lata pequeña de frijoles negros (escurridos y enjuagados)

1/2 taza de jalapeños en rodajas (frescos o en vinagre)

Aderezos opcionales: crema agria, guacamole, cilantro fresco picado

Los pasos para preparar los Nachos Supremos

Cada paso es importante para que la mezcla se sabores se consolide y puedan tener un resultado homogéneo y delicioso. Acá te recomendamos el paso a paso para preparar los Nachos Supremos.

Paso 1: Preparar la carne

En una sartén con un fuego a media intensidad, cocinar la carne molida con las especias a tu gusto. Retirar la grasa de la carne en exceso y agregar sazonador para tacos, que puede ser adquirido en cualquier supermercado. Después de agregado este último elemento, cocinar a fuego medio por unos cinco minutos.

Paso 2: Montar la primera capa

Es clave precalentar el horno a unos 180 grados. Después de ello, introducir en un envase que pueda ir al horno los nachos, bien esparcidos por toda la bandeja. Lo ideal no es amontonarlos, ya que unos se pueden cocinar más que otros.

Paso 3: Añadir los complementos

Agregar el queso fundido es uno de los pasos más importantes, ya que hay que esparcirlo bien para que todas las porciones queden cubiertas. Agregar la carne, los frijoles y hornear todo junto durante 5 minutos.

Paso 4: Servir y disfrutar

Con la mesa servida y los Nachos Supremos listos, la familia puede disfrutar de una gran tarde para disfrutar su evento favorito. En este caso, es un plato ideal para la NFL.

