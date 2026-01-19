Los cruces de los Campeonatos de Conferencia de la NFL 2026: Equipos, horarios y dónde ver en vivo, TV y streaming

Los Campeonatos de Conferencia de la NFL representan la antesala directa del evento más esperado del fútbol americano profesional, el Super Bowl.

Es que tras unos intensos playoffs tanto en la Americana como en la Nacional, la venidera fase define a los dos equipos que competirán por el anillo del Super Tazón, cuya edición LX se disputará el 8 de febrero próximo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Efectivamente, una vez quedaran atrás las Rondas de Comodines y Divisionales, los Campeonatos de Conferencia concentran a las cuatro mejores franquicias del curso; aquellas que demostraron consistencia, profundidad de plantilla y capacidad para responder bajo presión.

En algunos casos, la importancia histórica de estos cruces va más allá del resultado, pues allí se consolidan dinastías, emergen nuevas figuras y se escriben capítulos memorables de la mediática competición.

¿Qué equipos juegan los Campeonatos de Conferencia de la NFL?

Los tres clubes con mejor registro en la finalizada campaña regular han clasificado a los Campeonatos de Conferencia, mientras que el cuarto invitado se coló a la fiesta tras superar sus primeros dos encuentros de los playoffs en condición de visitante.

Al igual que en la ronda anterior, los Denver Broncos abrirán el telón de la fase decisiva, ya que recibirán este domingo a los New England Patriots en duelo entre el sembrado 1 contra el 2 de la AFC, y de donde saldrá el representante de dicha conferencia en el Super Bowl LX.

Mientras la escuadra de Colorado dejó en el camino a los Buffalo Bills, luego de no disputar el partido de comodines por tener el mejor récord de su segmento, los Pats, quienes también se saltaron la rueda inicial de postemporada, superaron recientemente a los Houston Texans.

Por otro lado, los Seattle Seahawks avalaron los pronósticos en el choque divisional, apaleando a los San Francisco 49ers, así que llegarán al duelo cumbre de la NFC con un sólo encuentro de playoffs, dado que no disputó el de comodín gracias a erigirse en el primer preclasificado en su conferencia.

El rival del conjunto del estado de Washington será Los Angeles Rams, la única de las cuatro organizaciones que siguen en pie en haber alcanzado el Super Bowl, incluso ganándolo (2022/2023), en lo que va de década. Los californianos sorprendieron a Carolina Panthers en la Ronda Divisional y a los Chicago Bears en un épico juego divisional hace algunas horas.

Los Rams vienen de ganar una épica batalla a los Bears | Michael Reaves/GettyImages

¿En qué horario se jugarán?

A diferencia de las primeras etapas de estos playoffs, los Campeonatos de Conferencia de la NFL 2026 se llevarán a cabo en un mismo día, aunque en horas distintas.

Domingo 25 de enero

New England Patriots (#2 AFC) en Denver Broncos (#1 AFC): 3:00 p.m. USA ET | 2:00 p.m. CDMX

Los Angeles Rams (#5 NFC) en Seattle Seahawks (#1 NFC): 6:30 p.m. USA ET | 5:30 p.m. CDMX

¿Dónde ver los Campeonatos de Conferencia de la NFL en vivo, TV y streaming?

Después de ser confirmados los horarios de los encuentros finales de cada conferencia, la National Football League informó las opciones para ver dichos cotejos en televisión y streaming.

De ese modo, CBS emitirá el Patriots-Broncos, con Paramount+ para disfrutarlo en streaming, mientras que el duelo decisivo en la Nacional, Rams-Seahawks, irá por Fox, incluyendo Fox Sports App en todas sus plataformas.

Vale acotar que quien desee contar con una opción todo incluido; es decir, los dos partidos por una sola señal, el NFL Game Pass es la única vía.

Entretanto, en México y Latinoamérica el New England-Denver se emite por ESPN y Disney+, a la vez que el choque de Los Angeles ante Seattle lo pasa Fox Sports (y canal 5 en suelo azteca) junto a sus plataformas online.

