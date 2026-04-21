¿Cuándo y dónde es el Draft de la NFL de 2026? Fecha, formato, orden de selección y cómo ver en vivo

El Draft de la NFL es uno de los eventos más trascendentales en el calendario anual del fútbol americano profesional.

Año tras año, este proceso de selección universitario redefine el futuro de las franquicias, aunado a marcar el destino de cientos de jugadores y, en múltiples ocasiones, cambiar el rumbo de la liga con la llegada de talentos generacionales.

En efecto, equipos que hoy son contendientes construyeron su base a través de decisiones acertadas en el draft, convirtiéndolas en un pilar estratégico tanto deportivo como financiero dentro del pasatiempo de los estadounidenses.

En relación a la edición de 2026, la expectativa crece a medida que se acerca la fecha del evento, de la mano de una camada que se pronostica muy talentosa. Sin dudas, el nombre más destacado en lo comercial es el del mariscal de campo de raíces cubanas Fernando Mendoza, procedente de Indiana University y quien apunta a convertirse en la primera selección global, a cargo de Las Vegas Raiders.

¿En qué fechas y dónde se llevará a cabo el Draft de la NFL 2026?

El venidero draft está programado para iniciar el 23 de abril en Pittsburgh, mientras que continuará el 24 y culminará el sábado 25 de abril.

Durante estos tres días, las 32 organizaciones tendrán la oportunidad de elegir a los mejores prospectos del fútbol universitario en un evento que se ha convertido también en un espectáculo global para millones de aficionados.

¿Cuántas rondas tiene el Draft de la NFL 2026?

El draft consta de siete rondas en total. Cada equipo tiene al menos una selección por vuelta, aunque este número muchas veces varía debido a intercambios previos o picks compensatorios otorgados por la propia NFL.

¿Cuáles son los 10 jugadores que podrían ser escogidos en el Draft de la NFL 2026?

Además de Fernando Mendoza, hay nombres destacados que han mostrado un rendimiento sobresaliente a nivel universitario y que se mencionarán a continuación:

Arvell Reese / Edge / Ohio State

Jeremiyah Love / Running back / Notre Dame

David Bailey / Edge / Texas Tech

Sonny Styles / Outsider linebacker / Ohio State

Caleb Downs / Safety / Ohio State

Francis Mauigoa / Offensive tackle / Miami

Mansoor Delane / Cornerback / LSU

Carnell Tate / Wide receiver / Ohio State

Jordyn Tyson / Wide receiver / Arizona State

¿Cuál es el formato del Draft de la NFL y el orden de escogencias?

El orden de selección se determina principalmente por el rendimiento de las franquicias en la temporada anterior.

En otras palabras, el equipo con peor récord elige primero, mientras que el ganador del Super Bowl selecciona al final de la primera vuelta. Asimismo, existen intercambios de picks entre clubes, lo que añade complejidad estratégica al proceso.

De ese modo, los Raiders tomarán de primeros debido a su marca de 3-14 en 2025, seguido de New York Jets (3-14), Arizona Cardinals (3-14) y Tennessee Titants (3-14). Entretanto, los campeones de la NFL, Seattle Seahawks (14-3), elegirán en el puesto 32, mientras que los finalistas, New England Patriots, lo harán en la casilla 31.

¿Cómo ver el Draft de la NFL 2026 en vivo, TV y streaming?

Es un hecho que millones de aficionados y espectadores en general, dispondrán de diversas opciones oficiales en vivo y mediante TV y plataformas online en Estados Unidos y alrededor del planeta, para seguir cada pick en este draft.

Televisión: ESPN y NFL Network tendrán la concesión televisiva de esta cita en Estados Unidos y a nivel internacional.

Streaming: El NFL Game Pass se antoja como la alternativa en streaming, incluso alrededor del mundo.

Otras plataformas online: FuboTV, Hulu y Live TV ofrecen servicios con canales deportivos y de transmisión en vivo del Draft de la NFL (según disponibilidad por región), gracias a las cadenas que tienen los derechos.

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