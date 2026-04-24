¿Cuánto dinero ganan las selecciones de primera ronda del Draft de la NFL?

El crecimiento constante del tope salarial en la NFL ha provocado un aumento significativo en los contratos de los jugadores que ingresan a la liga a través del draft.

Es que desde la implementación del sistema de escala de sueldos para novatos en 2011, cada futbolista recibe un acuerdo previamente estructurado según el lugar en el que es elegido. Esto significa que los seleccionados más arriba del mencionado evento acceden a mayores contratos durante sus primeros años de profesionales.

En efecto, la NFL mantiene un modelo estandarizado para los pactos de rookies, diseñado a fin de evitar largas negociaciones y reducir diferencias salariales excesivas entre talentos sin experiencia. De ese modo, todos los atletas atados por sus franquicias firman acuerdos de cuatro temporadas, aunque quienes son tomados en la primera ronda cuentan con un beneficio adicional: la posibilidad de que la organización ejerza una opción de quinto año.

Según el USA Today, el incremento del límite salarial de la prestigiosa liga estadounidense, que para 2026 se ubica en 301.2 millones de dólares, ha generado un impacto directo en el valor económico de estos contratos. En consecuencia, los tratos para los primeros picks del continúan creciendo y, por primera vez, algunas promesas superarán la barrera de los $50.000.000 en valor total.

¿Cuánto ganan las selecciones de primera ronda en la NFL?

La primera ronda del Draft de la NFL está compuesta por 32 posiciones y cada una posee una cifra contractual determinada por el lugar exacto en el que el jugador es elegido. A medida que avanza la vuelta, el monto total del acuerdo disminuye de forma gradual, siguiendo una escala previamente definida por el ente que preside Rogel Goodell.

Para el nuevo ejercicio, la proyección de Spotrac indica que el primer pick del certamen de bisoños que ya empezó en Pittsburgh; en este caso el quarterback Fernando Mendoza, firmará un contrato con Las Vegas Raiders cercano a 54.5 millones por cuatro zafras, lo que incluiría ingresos cercanos a 9.9 durante el primer año y una cifra superior a $17.000.000 en el último.

En el extremo opuesto de la primera ronda, la escogencia número 32, el corredor Jadarian Price, ahora en Seattle Seahawks, también recibirá una compensación considerable, de aproximadamente 16.1 millones de dólares a repartir en cuatro contiendas, con ingresos que rondarían los 2.9 en la campaña inicial y superarían los 5.1 hacia el final del pacto; cifras que demuestran cómo el draft no sólo representa una oportunidad deportiva para los salidos de la universidad, también el inicio de una importante estabilidad financiera dentro del pasatiempo por excelencia en Estados Unidos.

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