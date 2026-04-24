Todos los picks de primera ronda del Draft de la NFL de 2026

El Draft de la NFL 2026 comenzó oficialmente en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, escenario que reunió a miles de aficionados y representantes de las 32 franquicias para dar inicio a una nueva generación de talento rumbo a la prestigiosa competición.

La casa habitual de los Steelers se convirtió en el centro de atención del fútbol americano profesional durante la apertura del evento, marcado por decisiones esperadas, algunas sorpresas y movimientos estratégicos de varios equipos.

La primera ronda se desarrolló este jueves con las 32 selecciones iniciales, encabezadas por Las Vegas Raiders, quienes, sin demasiadas dudas, apostaron por el mariscal de campo Fernando Mendoza, proveniente de Indiana y quizás el prospectos más mediático de la camada. Dicho pick confirmó las proyecciones previas al draft y consolidó la tendencia de priorizar quarterbacks en los puestos de honor.

Sin embargo y paradójicamente, dicha posición no dominó la velada, pues apenas dos pasadores fueron tomados en la vuelta inicial. Es que Los Angeles Rams consiguieron a Ty Simpson en la casilla global 13, en una decisión que podría marcar el destino de la organización a mediano plazo.

Otra de las posiciones con poca presencia durante la primera ronda resultó la de corredor, dado que, luego que los New York Jets utilizaron el segundo pick general para quedarse con el edge David Bailey, los Arizona Cardinals eligieron inmediatamente a Jeremiyah Love, running back procedente, también, de Notre Dame. Más adelante, los campeones de la NFL, Seattle Seahawls cerraron la tanda inaugural con Jadarian Price.

A diferencia de quarterbacks y corredores, los receptores abiertos sí brillaron a nivel de presencias en los primeros lugares de la cita. En efecto, Carnell Tate abrió la lista de wide receivers al ser escogido por Tennessee Titans con el cuarto pick, mientras que el nombre de Jordyn Tyson apareció en el octavo puesto y rumbo a New Orleans Saints; todo eso antes de que Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles) se quedaran con Makai Lemon en la casilla 20; Cleveland Browns tomaran a KC Concepcion en la 24 y Jets (vía Eagles) a Omar Cooper Jr. en la 30. Por otro lado, el top 5 lo completaron los Giants atando al linebacker Arvell Reese.

La actividad de este Draft de la NFL continuará la noche del viernes con las rondas dos y tres, mismas en las que varias entidades buscarán complementar sus rosters con jugadores de impacto inmediato.

Pick Equipo Jugador Posición 1 Las Vegas Raiders Fernando Mendoza Quarterback 2 New York Jets David Bailey Edge 3 Arizona Cardinals Jeremiyah Love Running back 4 Tennessee Titans Carnell Tate Wide receiver 5 New York Giants Arvell Reese Linebacker 6 Kansas City Chiefs (vía Cleveland Browns) Mansoor Delane Cornerback 7 Washington Commanders Sonny Styles Linebacker 8 New Orleans Saints Jordyn Tyson Wide receiver 9 Cleveland Browns (vía Kansas City Chiefs) Spencer Fano (OL) Offensive lineman 10 New York Giants (vía Cincinnati Bengals) Francis Mauigoa Offensive lineman 11 Dallas Cowboys (vía Miami Dolphins) Caleb Downs Safety 12 Miami Dolphins (vía Dallas Cowboys) Kadyn Proctor Offensive lineman 13 Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons) Ty Simpson Quarterback 14 Baltimore Ravens Vega Ioane Offensive lineman 15 Tampa Bay Buccaneers Rueben Bain Edge 16 New York Jets (Vía Indianapolis Colts) Kenyon Sadiq Tight end 17 Detroit Lions Blake Miller Offensive lineman 18 Minnesota Vikings Caleb Banks Defensive tackle 19 Carolina Panthers Monroe Freeling Offensive tackle 20 Philadelphia Eagles (vía Dallas Cowboys) Makai Lemon

Wide receiver 21 Pittsburgh Steelers Max Iheanachor Offensive lineman 22 Los Angeles Chargers Akheem Mesidor Edge 23 Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles) Malachi Lawrence

Edge 24 Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars) KC Concepcion

Wide receiver 25 Chicago Bears Dillon Thieneman Safety 26 Houston Texans (vía Buffalo Bills) Keylan Rutledge Offensive lineman 27 Miami Dolphins (vía San Francisco 49ers) Chris Johnson Cornerback 28 New England Patriots (vía Buffalo Bills) Caleb Lomu Offensive tackle 29 Kanas City Chiefs (vía Los Angeles Rams) Peter Woods Offensive tackle 30 New York Jets (vía Philadelphia Eagles) Omar Cooper Jr. Wide receiver 31 Tennessee Titans (vía Buffalo Bills) Keldric Faulk Edge 32 Seattle Seahawks Jadarian Price Running back

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