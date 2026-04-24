Todos los picks de primera ronda del Draft de la NFL de 2026
El Draft de la NFL 2026 comenzó oficialmente en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, escenario que reunió a miles de aficionados y representantes de las 32 franquicias para dar inicio a una nueva generación de talento rumbo a la prestigiosa competición.
La casa habitual de los Steelers se convirtió en el centro de atención del fútbol americano profesional durante la apertura del evento, marcado por decisiones esperadas, algunas sorpresas y movimientos estratégicos de varios equipos.
La primera ronda se desarrolló este jueves con las 32 selecciones iniciales, encabezadas por Las Vegas Raiders, quienes, sin demasiadas dudas, apostaron por el mariscal de campo Fernando Mendoza, proveniente de Indiana y quizás el prospectos más mediático de la camada. Dicho pick confirmó las proyecciones previas al draft y consolidó la tendencia de priorizar quarterbacks en los puestos de honor.
Sin embargo y paradójicamente, dicha posición no dominó la velada, pues apenas dos pasadores fueron tomados en la vuelta inicial. Es que Los Angeles Rams consiguieron a Ty Simpson en la casilla global 13, en una decisión que podría marcar el destino de la organización a mediano plazo.
Otra de las posiciones con poca presencia durante la primera ronda resultó la de corredor, dado que, luego que los New York Jets utilizaron el segundo pick general para quedarse con el edge David Bailey, los Arizona Cardinals eligieron inmediatamente a Jeremiyah Love, running back procedente, también, de Notre Dame. Más adelante, los campeones de la NFL, Seattle Seahawls cerraron la tanda inaugural con Jadarian Price.
A diferencia de quarterbacks y corredores, los receptores abiertos sí brillaron a nivel de presencias en los primeros lugares de la cita. En efecto, Carnell Tate abrió la lista de wide receivers al ser escogido por Tennessee Titans con el cuarto pick, mientras que el nombre de Jordyn Tyson apareció en el octavo puesto y rumbo a New Orleans Saints; todo eso antes de que Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles) se quedaran con Makai Lemon en la casilla 20; Cleveland Browns tomaran a KC Concepcion en la 24 y Jets (vía Eagles) a Omar Cooper Jr. en la 30. Por otro lado, el top 5 lo completaron los Giants atando al linebacker Arvell Reese.
La actividad de este Draft de la NFL continuará la noche del viernes con las rondas dos y tres, mismas en las que varias entidades buscarán complementar sus rosters con jugadores de impacto inmediato.
Pick
Equipo
Jugador
Posición
1
Las Vegas Raiders
Fernando Mendoza
Quarterback
2
New York Jets
David Bailey
Edge
3
Arizona Cardinals
Jeremiyah Love
Running back
4
Tennessee Titans
Carnell Tate
Wide receiver
5
New York Giants
Arvell Reese
Linebacker
6
Kansas City Chiefs (vía Cleveland Browns)
Mansoor Delane
Cornerback
7
Washington Commanders
Sonny Styles
Linebacker
8
New Orleans Saints
Jordyn Tyson
Wide receiver
9
Cleveland Browns (vía Kansas City Chiefs)
Spencer Fano (OL)
Offensive lineman
10
New York Giants (vía Cincinnati Bengals)
Francis Mauigoa
Offensive lineman
11
Dallas Cowboys (vía Miami Dolphins)
Caleb Downs
Safety
12
Miami Dolphins (vía Dallas Cowboys)
Kadyn Proctor
Offensive lineman
13
Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons)
Ty Simpson
Quarterback
14
Baltimore Ravens
Vega Ioane
Offensive lineman
15
Tampa Bay Buccaneers
Rueben Bain
Edge
16
New York Jets (Vía Indianapolis Colts)
Kenyon Sadiq
Tight end
17
Detroit Lions
Blake Miller
Offensive lineman
18
Minnesota Vikings
Caleb Banks
Defensive tackle
19
Carolina Panthers
Monroe Freeling
Offensive tackle
20
Philadelphia Eagles (vía Dallas Cowboys)
Makai Lemon
Wide receiver
21
Pittsburgh Steelers
Max Iheanachor
Offensive lineman
22
Los Angeles Chargers
Akheem Mesidor
Edge
23
Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles)
Malachi Lawrence
Edge
24
Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars)
KC Concepcion
Wide receiver
25
Chicago Bears
Dillon Thieneman
Safety
26
Houston Texans (vía Buffalo Bills)
Keylan Rutledge
Offensive lineman
27
Miami Dolphins (vía San Francisco 49ers)
Chris Johnson
Cornerback
28
New England Patriots (vía Buffalo Bills)
Caleb Lomu
Offensive tackle
29
Kanas City Chiefs (vía Los Angeles Rams)
Peter Woods
Offensive tackle
30
New York Jets (vía Philadelphia Eagles)
Omar Cooper Jr.
Wide receiver
31
Tennessee Titans (vía Buffalo Bills)
Keldric Faulk
Edge
32
Seattle Seahawks
Jadarian Price
Running back
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold