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Sports Illustrated

Todos los picks de primera ronda del Draft de la NFL de 2026

Apenas dos mariscales de campo resultaron seleccionados en la vuelta inicial del evento que se celebra en Pittsburgh
John Griswold|
Fernando Mendoza fue la primera selección global del Draft de la NFL 2026
Fernando Mendoza fue la primera selección global del Draft de la NFL 2026 | Kirby Lee-Imagn Images

El Draft de la NFL 2026 comenzó oficialmente en el Acrisure Stadium de Pittsburgh, escenario que reunió a miles de aficionados y representantes de las 32 franquicias para dar inicio a una nueva generación de talento rumbo a la prestigiosa competición.

La casa habitual de los Steelers se convirtió en el centro de atención del fútbol americano profesional durante la apertura del evento, marcado por decisiones esperadas, algunas sorpresas y movimientos estratégicos de varios equipos.

La primera ronda se desarrolló este jueves con las 32 selecciones iniciales, encabezadas por Las Vegas Raiders, quienes, sin demasiadas dudas, apostaron por el mariscal de campo Fernando Mendoza, proveniente de Indiana y quizás el prospectos más mediático de la camada. Dicho pick confirmó las proyecciones previas al draft y consolidó la tendencia de priorizar quarterbacks en los puestos de honor.

Sin embargo y paradójicamente, dicha posición no dominó la velada, pues apenas dos pasadores fueron tomados en la vuelta inicial. Es que Los Angeles Rams consiguieron a Ty Simpson en la casilla global 13, en una decisión que podría marcar el destino de la organización a mediano plazo.

Otra de las posiciones con poca presencia durante la primera ronda resultó la de corredor, dado que, luego que los New York Jets utilizaron el segundo pick general para quedarse con el edge David Bailey, los Arizona Cardinals eligieron inmediatamente a Jeremiyah Love, running back procedente, también, de Notre Dame. Más adelante, los campeones de la NFL, Seattle Seahawls cerraron la tanda inaugural con Jadarian Price.

A diferencia de quarterbacks y corredores, los receptores abiertos sí brillaron a nivel de presencias en los primeros lugares de la cita. En efecto, Carnell Tate abrió la lista de wide receivers al ser escogido por Tennessee Titans con el cuarto pick, mientras que el nombre de Jordyn Tyson apareció en el octavo puesto y rumbo a New Orleans Saints; todo eso antes de que Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles) se quedaran con Makai Lemon en la casilla 20; Cleveland Browns tomaran a KC Concepcion en la 24 y Jets (vía Eagles) a Omar Cooper Jr. en la 30. Por otro lado, el top 5 lo completaron los Giants atando al linebacker Arvell Reese.

La actividad de este Draft de la NFL continuará la noche del viernes con las rondas dos y tres, mismas en las que varias entidades buscarán complementar sus rosters con jugadores de impacto inmediato.

Pick

Equipo

Jugador

Posición

1

Las Vegas Raiders

Fernando Mendoza

Quarterback

2

New York Jets

David Bailey

Edge

3

Arizona Cardinals

Jeremiyah Love

Running back

4

Tennessee Titans

Carnell Tate

Wide receiver

5

New York Giants

Arvell Reese

Linebacker

6

Kansas City Chiefs (vía Cleveland Browns)

Mansoor Delane

Cornerback

7

Washington Commanders

Sonny Styles

Linebacker

8

New Orleans Saints

Jordyn Tyson

Wide receiver

9

Cleveland Browns (vía Kansas City Chiefs)

Spencer Fano (OL)

Offensive lineman

10

New York Giants (vía Cincinnati Bengals)

Francis Mauigoa

Offensive lineman

11

Dallas Cowboys (vía Miami Dolphins)

Caleb Downs

Safety

12

Miami Dolphins (vía Dallas Cowboys)

Kadyn Proctor

Offensive lineman

13

Los Angeles Rams (vía Atlanta Falcons)

Ty Simpson

Quarterback

14

Baltimore Ravens

Vega Ioane

Offensive lineman

15

Tampa Bay Buccaneers

Rueben Bain

Edge

16

New York Jets (Vía Indianapolis Colts)

Kenyon Sadiq

Tight end

17

Detroit Lions

Blake Miller

Offensive lineman

18

Minnesota Vikings

Caleb Banks

Defensive tackle

19

Carolina Panthers

Monroe Freeling

Offensive tackle

20

Philadelphia Eagles (vía Dallas Cowboys)

Makai Lemon

Wide receiver

21

Pittsburgh Steelers

Max Iheanachor

Offensive lineman

22

Los Angeles Chargers

Akheem Mesidor

Edge

23

Dallas Cowboys (vía Philadelphia Eagles)

Malachi Lawrence

Edge

24

Cleveland Browns (vía Jacksonville Jaguars)

KC Concepcion

Wide receiver

25

Chicago Bears

Dillon Thieneman

Safety

26

Houston Texans (vía  Buffalo Bills)

Keylan Rutledge

Offensive lineman

27

Miami Dolphins (vía San Francisco 49ers)

Chris Johnson

Cornerback

28

New England Patriots (vía Buffalo Bills)

Caleb Lomu

Offensive tackle

29

Kanas City Chiefs (vía Los Angeles Rams)

Peter Woods

Offensive tackle

30

New York Jets (vía Philadelphia Eagles)

Omar Cooper Jr.

Wide receiver

31

Tennessee Titans (vía Buffalo Bills)

Keldric Faulk

Edge

32

Seattle Seahawks

Jadarian Price

Running back

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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