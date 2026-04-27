¿Cuántos jugadores latinos fueron escogidos en el Draft de la NFL de 2026?
El reciente Draft de la NFL 2026 dejó una huella importante para la representación latina dentro del futbol americano profesional.
Tal y como se esperaba, el evento se celebró entre el 23 y el 25 de abril en Pittsburgh y reunió a miles de aficionados, analistas y directivos que siguieron de cerca cada selección. Al margen de las expectativas habituales, esta edición será recordada por marcar un momento sin precedentes para la comunidad hispano hablante, ya que por primera vez un jugador con dichas raíces era elegido en el turno inicial global.
El protagonista de semejante momento histórico fue Fernando Mendoza, mariscal de campo procedente de Indiana University, tomado por Las Vegas Raiders con el pick número uno. Su selección no sólo representa una apuesta deportiva para la franquicia de la Ciudad del Pecado; también un paso significativo en la diversidad dentro de la afamada liga.
¿Qué latinos acompañaron a Fernando Mendoza como selecciones del Draft de la NFL 2026?
Mendoza se convirtió en el primer latino en encabezar el draft, un logro que refleja el crecimiento del talento caribeño dentro del futbol americano universitario y profesional.
Asimismo, un total de ocho talentos de herencia hispana escucharon su nombre durante las siete rondas del certamen, consolidando una de las generaciones con mayor presencia de ese tipo en tiempos recientes.
Aunado a la nueva promesa de los Raiders, otros prospectos resultaron elegidos en posiciones destacadas durante la primeras ronda, demostrando que el talento latino ya no es una rareza, sino una realidad consolidada.
Allí aparecieron el ala defensiva Akheem Mesidor, escogido por los Cleveland Browns en la posición 22 general, y KC Concepcion, de familia puertorriqueña y tomado por Los Angeles Chargers en el lugar 24.
La lista continúa con el mexicoamericano Jacob Rodriguez, atado por Miami Dolphins en la segunda vuelta, puesto 43 global. Más adelante, los Houston Texans eligieron al guardia ofensivo de extracción cubana, Fernando Carmona, en la casilla 142, correspondiente a la quinta rueda. En esa misma etapa surgieron Josh Cuevas, ala cerrada de influencia azteca, ahora, de Baltimore Ravens, en la posición 173; mientras Enrique Cruz Jr., tackle ofensivo de familia boricua, fue a parar a los San Francisco 49ers con el pick 179.
Finalmente, en la sexta ronda, los Pittsburgh Steelers seleccionaron al tackle defensivo Gabriel Rubio, puesto 210 y otro que de alguna forma representará a México.
Con este grupo de incorporaciones, las proyecciones apuntan a que más de 40 jugadores de herencia latina formarán parte de rosters activos para el inicio de la temporada regular 2026, cifra que confirma una tendencia creciente dentro de la NFL, impulsada por programas universitarios, academias y comunidades que han abierto más espacio para atletas de esa etnia en los últimos años.
Jugador
Posición global del draft
Universidad
Equipo NFL
Posición táctica
Herencia
Fernando Mendoza
1
Indiana
Las Vegas Raiders
Mariscal de campo
Cubana
Akheem Mesidor
22
Miami
Cleveland Browns
Ala defensiva
Varias latinas
KC Concepcion
24
Texas A&M
Los Angeles Chargers
Receptor abierto
Puertorriqueña
Jacob Rodriguez
43
Texas Tech
Miami Dolphins
Linebacker
Mexicana
Fernando Carmona
142
Arkansas
Tennessee Titans
Guardia
Cubana
Josh Cuevas
173
Alabama
Baltimore Ravens
Ala cerrada
Mexicana
Enrique Cruz Jr.
179
Kansas
San Francisco 49ers
Tackle ofensivo
Puertorriqueña
Gabriel Rubio
210
Michigan
Pittsburgh Steelers
Tackle defensivo
Mexicana
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Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold