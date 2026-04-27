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Sports Illustrated

¿Cuántos jugadores latinos fueron escogidos en el Draft de la NFL de 2026?

Se estima que una cifra superior a 40 atletas de raíces hispanas estarán en la próxima temporada de la National Football League
John Griswold|
Fernando Mendoza fue la primera selección del Draft de la NFL 2026
Fernando Mendoza fue la primera selección del Draft de la NFL 2026 | Kirby Lee-Imagn Images

El reciente Draft de la NFL 2026 dejó una huella importante para la representación latina dentro del futbol americano profesional.

Tal y como se esperaba, el evento se celebró entre el 23 y el 25 de abril en Pittsburgh y reunió a miles de aficionados, analistas y directivos que siguieron de cerca cada selección. Al margen de las expectativas habituales, esta edición será recordada por marcar un momento sin precedentes para la comunidad hispano hablante, ya que por primera vez un jugador con dichas raíces era elegido en el turno inicial global.

El protagonista de semejante momento histórico fue Fernando Mendoza, mariscal de campo procedente de Indiana University, tomado por Las Vegas Raiders con el pick número uno. Su selección no sólo representa una apuesta deportiva para la franquicia de la Ciudad del Pecado; también un paso significativo en la diversidad dentro de la afamada liga.

¿Qué latinos acompañaron a Fernando Mendoza como selecciones del Draft de la NFL 2026?

Mendoza se convirtió en el primer latino en encabezar el draft, un logro que refleja el crecimiento del talento caribeño dentro del futbol americano universitario y profesional.

Asimismo, un total de ocho talentos de herencia hispana escucharon su nombre durante las siete rondas del certamen, consolidando una de las generaciones con mayor presencia de ese tipo en tiempos recientes.

Aunado a la nueva promesa de los Raiders, otros prospectos resultaron elegidos en posiciones destacadas durante la primeras ronda, demostrando que el talento latino ya no es una rareza, sino una realidad consolidada.

Allí aparecieron el ala defensiva Akheem Mesidor, escogido por los Cleveland Browns en la posición 22 general, y KC Concepcion, de familia puertorriqueña y tomado por Los Angeles Chargers en el lugar 24.

La lista continúa con el mexicoamericano Jacob Rodriguez, atado por Miami Dolphins en la segunda vuelta, puesto 43 global. Más adelante, los Houston Texans eligieron al guardia ofensivo de extracción cubana, Fernando Carmona, en la casilla 142, correspondiente a la quinta rueda. En esa misma etapa surgieron Josh Cuevas, ala cerrada de influencia azteca, ahora, de Baltimore Ravens, en la posición 173; mientras Enrique Cruz Jr., tackle ofensivo de familia boricua, fue a parar a los San Francisco 49ers con el pick 179.

Finalmente, en la sexta ronda, los Pittsburgh Steelers seleccionaron al tackle defensivo Gabriel Rubio, puesto 210 y otro que de alguna forma representará a México.

Con este grupo de incorporaciones, las proyecciones apuntan a que más de 40 jugadores de herencia latina formarán parte de rosters activos para el inicio de la temporada regular 2026, cifra que confirma una tendencia creciente dentro de la NFL, impulsada por programas universitarios, academias y comunidades que han abierto más espacio para atletas de esa etnia en los últimos años.

Jugador

Posición global del draft

Universidad

Equipo NFL

Posición táctica

Herencia

Fernando Mendoza

1

Indiana

Las Vegas Raiders

Mariscal de campo

Cubana

Akheem Mesidor

22

Miami

Cleveland Browns

Ala defensiva

Varias latinas

KC Concepcion

24

Texas A&M

Los Angeles Chargers

Receptor abierto

Puertorriqueña

Jacob Rodriguez

43

Texas Tech

Miami Dolphins

Linebacker

Mexicana

Fernando Carmona

142

Arkansas

Tennessee Titans

Guardia

Cubana

Josh Cuevas

173

Alabama

Baltimore Ravens

Ala cerrada

Mexicana

Enrique Cruz Jr.

179

Kansas

San Francisco 49ers

Tackle ofensivo

Puertorriqueña

Gabriel Rubio

210

Michigan

Pittsburgh Steelers

Tackle defensivo

Mexicana

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Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

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