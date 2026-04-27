¿Cuántos jugadores latinos fueron escogidos en el Draft de la NFL de 2026?

El reciente Draft de la NFL 2026 dejó una huella importante para la representación latina dentro del futbol americano profesional.

Tal y como se esperaba, el evento se celebró entre el 23 y el 25 de abril en Pittsburgh y reunió a miles de aficionados, analistas y directivos que siguieron de cerca cada selección. Al margen de las expectativas habituales, esta edición será recordada por marcar un momento sin precedentes para la comunidad hispano hablante, ya que por primera vez un jugador con dichas raíces era elegido en el turno inicial global.

El protagonista de semejante momento histórico fue Fernando Mendoza, mariscal de campo procedente de Indiana University, tomado por Las Vegas Raiders con el pick número uno. Su selección no sólo representa una apuesta deportiva para la franquicia de la Ciudad del Pecado; también un paso significativo en la diversidad dentro de la afamada liga.

With the No. 1 overall pick in the 2026 @NFLDraft, the @Raiders select Fernando Mendoza. @NewEraCap



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¿Qué latinos acompañaron a Fernando Mendoza como selecciones del Draft de la NFL 2026?

Mendoza se convirtió en el primer latino en encabezar el draft, un logro que refleja el crecimiento del talento caribeño dentro del futbol americano universitario y profesional.

Asimismo, un total de ocho talentos de herencia hispana escucharon su nombre durante las siete rondas del certamen, consolidando una de las generaciones con mayor presencia de ese tipo en tiempos recientes.

Aunado a la nueva promesa de los Raiders, otros prospectos resultaron elegidos en posiciones destacadas durante la primeras ronda, demostrando que el talento latino ya no es una rareza, sino una realidad consolidada.

Allí aparecieron el ala defensiva Akheem Mesidor, escogido por los Cleveland Browns en la posición 22 general, y KC Concepcion, de familia puertorriqueña y tomado por Los Angeles Chargers en el lugar 24.

La lista continúa con el mexicoamericano Jacob Rodriguez, atado por Miami Dolphins en la segunda vuelta, puesto 43 global. Más adelante, los Houston Texans eligieron al guardia ofensivo de extracción cubana, Fernando Carmona, en la casilla 142, correspondiente a la quinta rueda. En esa misma etapa surgieron Josh Cuevas, ala cerrada de influencia azteca, ahora, de Baltimore Ravens, en la posición 173; mientras Enrique Cruz Jr., tackle ofensivo de familia boricua, fue a parar a los San Francisco 49ers con el pick 179.

Finalmente, en la sexta ronda, los Pittsburgh Steelers seleccionaron al tackle defensivo Gabriel Rubio, puesto 210 y otro que de alguna forma representará a México.

Con este grupo de incorporaciones, las proyecciones apuntan a que más de 40 jugadores de herencia latina formarán parte de rosters activos para el inicio de la temporada regular 2026, cifra que confirma una tendencia creciente dentro de la NFL, impulsada por programas universitarios, academias y comunidades que han abierto más espacio para atletas de esa etnia en los últimos años.

Jugador Posición global del draft Universidad Equipo NFL Posición táctica Herencia Fernando Mendoza 1 Indiana Las Vegas Raiders Mariscal de campo Cubana Akheem Mesidor 22 Miami

Cleveland Browns Ala defensiva Varias latinas KC Concepcion 24 Texas A&M

Los Angeles Chargers Receptor abierto Puertorriqueña Jacob Rodriguez 43 Texas Tech Miami Dolphins Linebacker Mexicana Fernando Carmona 142 Arkansas Tennessee Titans Guardia Cubana Josh Cuevas 173 Alabama Baltimore Ravens Ala cerrada Mexicana Enrique Cruz Jr. 179 Kansas San Francisco 49ers Tackle ofensivo Puertorriqueña Gabriel Rubio 210 Michigan Pittsburgh Steelers Tackle defensivo Mexicana

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