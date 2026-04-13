5 jugadores latinos que serán seleccionados en el Draft de la NFL de 2026

El Draft de la NFL 2026 contará con una presencia latina destacada. De hecho, un total de 10 jugadores con raíces caribeñas dirán presente en el evento que se llevará a cabo en Pittsburgh, Pensilvania, entre el 23 y el 25 de abril, confirmando el crecimiento del talento hispano en el fútbol americano.

Encabezando la lista aparece un nombre que ha acaparado todos los reflectores: el de Fernando Mendoza; ganador del Trofeo Heisman 2025 y principal candidato a ser la primera selección global. Incluso, todo apunta a que su destino será el de convertirse en el nuevo rostro de Las Vegas Raiders, una franquicia que busca reconstruirse con una figura joven y de gran proyección.

Sin embargo, Mendoza no es el único latinoamericano que genera expectativa, pues hay otros cuatro de herencia procedentes de esas tierras que seguramente serán seleccionados en vías de dar el salto al profesionalismo en la National Football League.

5. Enrique Cruz Jr. (liniero ofensivo) | Kansas

De ascendencia puertorriqueña, Cruz Jr. fue un pilar en la línea ofensiva de la Universidad Kansas, dado que protegiendo el lado ciego del quarterback, permitió apenas una captura en toda la temporada de 2025, destacándose por su técnica y fortaleza. Aunado a su rendimiento en el emparrillado, Kiko mantiene un fuerte vínculo con su cultura boricua y participa activamente en programas de mentoría para jóvenes en Chicago, ciudad donde nació. Se proyecta como una selección de quinta ronda, y, por qué no, de los Bears.

4. Josh Cuevas (ala cerrada) | Alabama

Nacido en Los Angeles, y de raíces mexicanas, Cuevas tuvo un rol importante en el esquema ofensivo de Alabama en la última zafra, al punto de sumar 37 recepciones, 411 yardas y cuatro touchdowns, junto a aportar significativamente en el juego terrestre gracias a sus bloqueos. Se estima que podría ser seleccionado en rondas medias, alrededor de la quinta, y, según ESPN, franquicias como Dallas Cowboys mostrarían interés en sus servicios, lo que generaría enorme conexión con la afición latina.

3. Jacob Rodriguez (linebacker) | Texas Tech

También de ascendencia mexicana, Rodriguez resultó una pieza clave en la defensiva de Texas Tech. Es que su capacidad para leer movimientos y agresividad lo convierten en un linebacker muy completo. Durante el 2025 acumuló 128 tacleadas, una captura y provocó siete balones sueltos, recuperando dos de ellos. A sus 22 años, se perfila entre las opciones interesante para organizaciones que buscan solidez defensiva.

2. KC Concepción (receptor) | Texas A&M

El joven receptor de extracción puertorriqueñas vivió una campaña brillante con Texas A&M. A sus 20 años, registró 61 recepciones, 919 yardas y nueve anotaciones, consolidándose entre las principales armas de ataque de su universidad. De ese modo, sus cualidades lo ubican como una posible selección de primera o segunda ronda, sonando para escuadras del calibre de los New York Giants, quienes quizás apuesten por su talento para fortalecer su ofensiva y complementar a figuras de la talla de Malik Nabers.

1. Fernando Mendoza (mariscal de campo) | Indiana

De padres cubanos, Mendoza llega al Draft de la NFL 2026 con la etiqueta de mayor estrella de su generación, luego de un superlativo 2025 en el que acumuló 3.150 yardas por pase, lanzando para 41 touchdowns y sufriendo apenas seis intercepciones; números que le valieron quedarse con el principal galardón del fútbol colegial, el Heisman. Con apenas 21 años, quien pasará a representar a los Raiders en poco tiempo no sólo destaca por su talento dentro del emparrillado, también por su disciplina fuera de él.

Más sobre la historia de la NFL