¿Por qué el quarterback Fernando Mendoza no asistirá al Draft de la NFL de 2026?

El esperado Draft de la NFL 2026 tendrá una ausencia llamativa entre sus principales protagonistas. Es que Fernando Mendoza está señalado como la probable primera selección global; sin embargo, no planea decir presente en el prestigioso evento que se celebrará el 23 de abril en Pittsburgh.

La información fue revelada por el periodista Adam Schefter, quien detalló que el joven mariscal de campo optó por vivir ese momento desde un entorno más íntimo; por ende, en lugar de viajar al estado de Pennsylvania, permanecerá en Miami junto a su familia, decisión que, aunque es poco habitual, no carece de precedentes recientes.

Si bien lo habitual es que los jugadores proyectados como pick 1 asistan al draft para vivir en directo el momento de ser elegidos, Mendoza sigue una tendencia que algunos talentos adoptaron últimamente. Casos como los de Trevor Lawrence en 2021 y Travon Walker en 2022 demuestran que no es imprescindible estar presente para protagonizar la primera noche importante a nivel profesional. En contraste, los tres futbolistas escogidos en el primer puesto entre 2023 y 2025, Bryce Young, Caleb Williams y Cam Ward, sí optaron por asistir y subir al escenario.

Projected No. 1 overall pick Fernando Mendoza has informed the NFL that he is not planning to attend the NFL Draft in Pittsburgh this month, per sources. Mendoza wants to share the draft experience with his family in Miami. pic.twitter.com/ApUc7UmIDX — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 7, 2026

Entretanto, todo apunta a que el quarterback de 22 años será seleccionado por Las Vegas Raiders, franquicia que posee el turno inaugural del certamen. La expectativa en torno a su nombre es alta, luego de una temporada universitaria que lo consolidó como el mejor prospecto en su posición.

Proveniente de los Indiana Hoosiers, Mendoza llegará a la National Football League tras liderar a su universidad a la conquista del campeonato nacional, firmando una campaña sobresaliente. No en vano, sus números hablan por sí solos: completó el 72% de sus envíos para 3.535 yardas, con 41 pases de touchdown y apenas seis intercepciones, rendimiento que le permitió quedarse con el prestigioso Trofeo Heisman, reafirmando su estatus como el mejor de la competición.

Asimismo, el talentoso pasador reforzó su candidatura durante el reciente Pro Day de Indiana, donde dejó una grata impresión ante cazatalentos y ejecutivos de la NFL. En efecto, su precisión, lectura de juego y liderazgo han sido aspectos ampliamente destacados en los informes previos al draft.

Al margen de su hipotética ausencia física, Fernando Mendoza será, sin duda, el gran foco de atención de la cita de elección de promesas en la elitista competición norteamericana. Incluso, su hipotético arribo a Las Vegas (o a cualquier organización) debe marcar el inicio de una nueva etapa cargada de éxitos.

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