Lista de todos los ganadores del Super Bowl por año

Sin lugar a dudas, el Super Bowl es el evento deportivo más importante de Estados Unidos y uno de los espectáculos de mayor visibilidad a nivel mundial.

Desde su primera edición, en 1967, el mediático partido ha definido al campeón absoluto de la National Football League (NFL), enfrentando a los ganadores de las conferencias Americana y Nacional, respectivamente. Sin embargo, antes de la creación de este formato, la manera de dirimir al vencedor de un curso era muy distinta.

Es que la NFL no exhibía un desafío final como el actual entre 1920, año de su creación, y 1966, motivo por el que el campeón de dicha competición se determinaba al momento de conocer a la franquicia de mejor récord en la temporada (regular). Un sistema similar al que se utiliza en el grueso de las ligas domésticas de fútbol europeo (soccer), tales como la English Premier League o LaLiga española, mismas que premian la regularidad a lo largo del calendario.

Los Patriots de Tom Brady conquistaron seis Super Bowls en el siglo XXI | Harry How/GettyImages

En consecuencia, el Super Bowl nace de la fusión entre la NFL y la AFL (American Football League) a mediados de los 60's, con el objetivo de atestiguar un partido cumbre para definir al verdadero campeón del torneo.

En definitiva, este evento ha sido escenario de grandes y recordadas dinastías, junto a actuaciones legendarias, individuales y colectivas, y organizaciones que han dejado huella en el emparrillado.

¿Quiénes son los máximos campeones del Super Bowl?

Hasta 20 divisas han conseguido el Trofeo Vince Lombardi al ganador del Super Tazón, al margen de que algunas de ellas ya han desaparecido o se han mudado de ciudad.

En lo más alto del palmarés se encuentran Pittsburgh Steelers y New England Patriots, ambos con seis anillos. Vale acotar que la Nación de Acero se convirtió en la primera dinastía de la era moderna, logrando cuatro títulos en apenas seis temporadas durante la década de los 70, liderada por figuras del calibre de Terry Bradshaw y Franco Harris.

Por su parte, Bill Belichick en la pizarra y Tom Brady en rol de mariscal de campo dominaron la NFL entre 2002 y 2019, haciendo de los Pats el equipo por excelencia del siglo XXI, cortesía de sus seis coronaciones globales.

Joe Montana consiguió el Trofeo Lombardi con los 49ers | Bettmann/GettyImages

Justo detrás de Pittsburgh y New England aparecen Dallas Cowboys y San Francisco 49ers con cinco cetros cada uno. El Equipo de América brilló especialmente en las décadas de los 70 y 90, mientras que los californianos construyeron su legado en los 80's y 90's, de la mano de leyendas de la talla de Joe Montana, Jerry Rice y Steve Young.

Entretanto, los Green Bay Packers, máximos acreedores de campeonatos de NFL incluyendo la época pre-Super Bowl, junto a los New York Giants y los Kansas City Chiefs igualan en la quinta casilla vitalicia de obtenciones del Trofeo Lombardi, gracias a cuatro coronaciones. En el caso de los Chiefs, tres de esas desde el 2020, liderados siempre por el astro Patrick Mahomes.

El impacto mediático del Super Bowl

A lo largo de casi seis décadas, el Super Tazón ha pasado de ser un simple partido de campeonato a un fenómeno cultural y deportivo universal.

De hecho, aunque muchas franquicias han obtenido el anillo, sólo unas pocas han logrado construir verdaderas dinastías, posicionándose dentro de lo más exclusivo del pasatiempo de los estadounidenses.

Todos los ganadores del Super Bowl de la NFL por año

Equipo Títulos Años Pittsburgh Steelers 6 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009 New England Patriots 6 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019 San Francisco 49ers 5 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995 Dallas Cowboys 5 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996 Green Bay Packers 4 1967, 1968, 1997 y 2011 New York Giants 4 1987, 1991, 2008 y 2012 Kansas City Chiefs 4 1970, 2020, 2023 y 2024 Washington Commanders/Redskis 3 1983, 1988 y 1992 Las Vegas/Los Angeles/Oakland Raiders 3 1977, 1981 y 1984 Denver Broncos 3 1998,1999 y 2016 Miami Dolphins 2 1973 y 1974 Indianapolis/Baltimore Colts 2 1971 y 2007 Baltimore Ravens 2 2001 y 2013 Tampa Bay Buccaneers 2 2003 y 2021 Los Angeles/St. Louis Rams 2 2000 y 2022 Philadelphia Eagles 2 2018 y 2025 New York Jets 1 1969 Chicago Bears 1 1986 New Orleans Saints 1 2010 Seattle Seahawks 1 2014

