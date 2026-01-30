Historia de la hora de inicio del Super Bowl: ¿A qué hora suele comenzar el partido?

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero, cuando los New England Patriots se enfrenten a los Seattle Seahawks en San Francisco. Es una revancha del Super Bowl XLIX de 2015, un partido que los Patriots ganaron 28-24 gracias a una improbable intercepción del back defensivo de Nueva Inglaterra, Malcolm Butler, en la yarda de gol cuando el tiempo se agotaba.

Los Chiefs, por supuesto, ganaron el primer enfrentamiento, así como el Super Bowl de la temporada pasada contra los San Francisco 49ers. Van en busca de un tricampeonato, mientras el mariscal de campo estrella Patrick Mahomes intenta ganar su cuarto título de Super Bowl.

El Super Bowl, como es habitual, está programado para iniciar a las 6:30 p. m. ET. Los partidos de campeonato en los deportes profesionales (y a nivel universitario) en Estados Unidos tienden a comenzar más tarde que la hora indicada. Esto se debe con frecuencia a la publicidad y a garantizar que la mayor cantidad posible de espectadores esté frente al televisor cuando se realice el saque inicial.

Dicho esto, el Super Bowl ha sido notablemente consistente al comenzar alrededor de las 6:30 p. m. ET. Así que, si planeas ver este duelo, como lo harán millones el 9 de febrero, asegúrate de estar frente al televisor lo más cerca posible de la hora de inicio anunciada.

A continuación, los horarios de inicio de los últimos 10 Super Bowls. Como notarás, la liga ha sido muy puntual con el saque inicial. De hecho, la última vez que el partido no comenzó exactamente a las 6:30 p. m. ET fue en 2014, cuando el Super Bowl XLVIII inició a las 6:32 p. m. ET.

Horarios de inicio de los últimos 10 Super Bowls

Super Bowl Hora de inicio Horario anunciado Super Bowl 50 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LI 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LII 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LIII 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LIV 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LV 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LVI 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LVII 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LVIII 6:30 pm ET 6:30 pm ET Super Bowl LIX 6:30 pm ET 6:30 pm ET

¿Por qué el Super Bowl comienza a las 6:30 p.m. ET?

La NFL ha establecido la hora de inicio a las 6:30 p. m. ET porque la liga ha determinado que ese es el horario de mayor audiencia en la noche del domingo en todas las zonas horarias de Estados Unidos. No es demasiado tarde en la Costa Este y, en la Costa Oeste, cae entre el almuerzo y la cena. La NFL ha comprobado que los índices de audiencia televisiva son más altos a esa hora, razón por la cual se ha mantenido tan constante año tras año.

