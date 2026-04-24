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Sports Illustrated

La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL

Muchos jugadores han sido seleccionados en el primer puesto de la lotería del Draft, pero pocos se han convertido en estrellas
Pedro Moreira|
Peyton Manning fue primer pick del Draft en 1998
Peyton Manning fue primer pick del Draft en 1998 | Indianapolis Star-USA TODAY NETW

La presión de ser seleccionado en el primer pick del Draft de la NFL muchas veces puede opacar el gran talento de los jugadores que han sido escogidos en esta importante posición. Hay quienes sin han sabido manejar la responsabilidad y se han convertido en estrellas de este deporte.

Basta con recordar a Peyton Manning, quien fue elegido en 1998 y transformó a los Colts, se convirtió en uno de los mariscales de campo más brillantes de la historia con 5 premios de MVP y además fue un deportista íntegro.

John Elway es otra de esos jugadores que se convirtieron en héroes, después de haber sido seleccionados en el primer puesto. Fue el pick 1 de 1983, aunque se negó a jugar para el equipo que lo drafteó originalmente, los Colts, pero terminó siendo el corazón de los Broncos, llevándolos a cinco Super Bowls.

Pero no son solo mariscales de campo los que tienen el privilegio de liderar a sus clases. Bruce Smith, en 1985, demostró que la defensa también es bien valorada dentro del juego. Tiene hasta hoy el récord de más capturas de quarterbacks de la liga con 200.

¿En qué puesto fue seleccionado Tom Brady?

Tom Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, no fue seleccionado en una posición privilegiada. Su talento pasó desapercibido en los días previos al Draft de la NFL y vaya que varias franquicias se equivocaron al no seleccionarlo.

Brady fue escogido en el año 2000 por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft de la NFL, en el puesto199 global. A pesar de esto, es el mariscal de campo con más títulos de Super Bowl con 7 conquistas en su carrera.

En varias ocasiones, Brady dijo que ser seleccionado en esa posición le dio un impulso a su carrera, ya que encontró una motivación especial por brillar.

Brady dejó una huella en la NFL
Tom Brady es considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos | Mark J. Rebilas-Imagn Images

“Aún me motiva, porque recuerdo que hay una razón por la que a uno lo reclutan y es realmente por el potencial que se tiene”, dijo Brady para ESPN. “Muchos equipos seleccionan a estos jóvenes y consideran que estos jugadores tienen la habilidad de desarrollarse y convertirse en reales atletas profesionales”.

Brady confesó que tenía mucha angustia por ser seleccionado, algo que le sucede a todos los jugadores que se enfrentan a la posibilidad de ser escogidos en el Draft.

“Fue un momento de mucho nervios (…), pero no había un equipo que parecía querer arriesgarse en elegirme. Tenía mucha confianza en mí mismo y deseaba jugar, donde fuera, para aprovechar la oportunidad lo mejor posible, por lo que me siento afortunado de que los Patriots hayan decidido elegirme”, recordó Brady.

La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL

Año

Jugador

Posición

Equipo

1936

Jay Berwanger

HB

Eagles

1937

Sam Francis

FB

Eagles

1938

Corbett Davis

FB

Rams

1939

Ki Aldrich

C

Cardinals

1940

George Cafego

HB

Cardinals

1941

Tom Harmon

HB

Bears

1942

Bill Dudley

HB

Steelers

1943

Frank Sinkwich

HB

Lions

1944

Angelo Bertelli

QB

Yanks

1945

Charley Trippi

HB

Cardinals

1946

Frank Dancewicz

QB

Yanks

1947

Bob Fenimore

HB

Bears

1948

Harry Gilmer

HB, WR

Redskins

1949

Chuck Bednarik

C, LB

Eagles

1950

Leon Hart

E

Lions

1951

Kyle Rote

HB

Giants

1952

Bill Wade

QB

Rams

1953

Harry Babcock

EDGE

49ers

1954

Bobby Garrett

QB

Browns

1955

George Shaw

QB

Colts

1956

Gary Glick

DB

Steelers

1957

Paul Hornung

HB

Packers

1958

King Hill

QB

Cardinals

1959

Randy Duncan

QB

Packers

1960

Billy Cannon

HB

Rams

1961

Tommy Mason

HB

Vikings

1962

Ernie Davis

HB

Redskins

1963

Terry Baker

QB

Rams

1964

Dave Parks

WR

49ers

1965

Tucker Frederickson

HB

Giants

1966

Tommy Nobis

LB

Falcons

1967

Bubba Smith

DE

Colts

1968

Ron Yari

T

Vikings

1969

O.J. Simpson

HB

Bills

1970

Terry Bradshaw

QB

Steelers

1971

Jim Plunkett

QB

Patriots

1972

Walt Patulski

DE

Bills

1973

John Matuszak

DE

Oilers

1974

Ed Jones

DE

Cowboys

1975

Steve Bartkowski

QB

Falcons

1976

Lee Roy Selmon

DE

Buccaneers

1977

Ricky Bell

HB

Buccaneers

1978

Earl Campbell

HB

Oilers

1979

Tom Cousineau

LB

Bills

1980

Billy Sims

HB

Lions

1981

George Rogers

HB

Saints

1982

Kenneth Sims

DE

Patriots

1983

John Elway

QB

Colts

1984

Irving Fryar

WR

Patriots

1985

Bruce Smith

DE

Bills

1986

Bo Jackson

HB

Buccaneers

1987

Vinny Testaverde

QB

Buccaneers

1988

Aundray Bruce

LB

Falcons

1989

Troy Aikman

QB

Cowboys

1990

Jeff George

QB

Colts

1991

Russell Maryland

DT

Cowboys

1992

Steve Emtman

DE

Colts

1993

Drew Bledsoe

QB

Patriots

1994

Dan Wilkinson

DT

Bengals

1995

Ki-Jana Carter

HB

Bengals

1996

Keyshawn Johnson

WR

Jets

1997

Orlando Pace

T

Rams

1998

Peyton Manning

QB

Colts

1999

Tim Couch

QB

Browns

2000

Courtney Brown

DE

Browns

2001

Michael Vick

QB

Falcons

2002

David Carr

QB

Texans

2003

Carson Palmer

QB

Bengals

2004

Eli Manning

QB

Chargers

2005

Alex Smith

QB

49 ers

2006

Mario Williams

DE

Texans

2007

JeMarcus Russell

QB

Raiders

2008

Jake Long

T

Dolphins

2009

Mathew Stafford

QB

Lions

2010

Sam Bradford

QB

Rams

2011

Cam Newton

QB

Panthers

2012

Andrew Luck

QB

Colts

2013

Eric Fisher

T

Chiefs

2014

Jadeveon Clowney

DE

Texans

2015

Jameis Winston

QB

Buccaneers

2016

Jared Goff

QB

Rams

2017

Myles Garrett

DE

Browns

2018

Baker Mayfield

QB

Browns

2019

Kyler Murray

QB

Cardinals

2020

Joe Burrow

QB

Bengals

2021

Trevor Lawrence

QB

Jaguars

2022

Travon Walker

DE

Jaguars

2023

Bryce Young

QB

Panthers

2024

Caleb Williams

QB

Bears

2025

Cam Ward

QB

Titans

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Published | Modified
Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

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