La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL
La presión de ser seleccionado en el primer pick del Draft de la NFL muchas veces puede opacar el gran talento de los jugadores que han sido escogidos en esta importante posición. Hay quienes sin han sabido manejar la responsabilidad y se han convertido en estrellas de este deporte.
Basta con recordar a Peyton Manning, quien fue elegido en 1998 y transformó a los Colts, se convirtió en uno de los mariscales de campo más brillantes de la historia con 5 premios de MVP y además fue un deportista íntegro.
John Elway es otra de esos jugadores que se convirtieron en héroes, después de haber sido seleccionados en el primer puesto. Fue el pick 1 de 1983, aunque se negó a jugar para el equipo que lo drafteó originalmente, los Colts, pero terminó siendo el corazón de los Broncos, llevándolos a cinco Super Bowls.
Pero no son solo mariscales de campo los que tienen el privilegio de liderar a sus clases. Bruce Smith, en 1985, demostró que la defensa también es bien valorada dentro del juego. Tiene hasta hoy el récord de más capturas de quarterbacks de la liga con 200.
¿En qué puesto fue seleccionado Tom Brady?
Tom Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, no fue seleccionado en una posición privilegiada. Su talento pasó desapercibido en los días previos al Draft de la NFL y vaya que varias franquicias se equivocaron al no seleccionarlo.
Brady fue escogido en el año 2000 por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft de la NFL, en el puesto199 global. A pesar de esto, es el mariscal de campo con más títulos de Super Bowl con 7 conquistas en su carrera.
En varias ocasiones, Brady dijo que ser seleccionado en esa posición le dio un impulso a su carrera, ya que encontró una motivación especial por brillar.
“Aún me motiva, porque recuerdo que hay una razón por la que a uno lo reclutan y es realmente por el potencial que se tiene”, dijo Brady para ESPN. “Muchos equipos seleccionan a estos jóvenes y consideran que estos jugadores tienen la habilidad de desarrollarse y convertirse en reales atletas profesionales”.
Brady confesó que tenía mucha angustia por ser seleccionado, algo que le sucede a todos los jugadores que se enfrentan a la posibilidad de ser escogidos en el Draft.
“Fue un momento de mucho nervios (…), pero no había un equipo que parecía querer arriesgarse en elegirme. Tenía mucha confianza en mí mismo y deseaba jugar, donde fuera, para aprovechar la oportunidad lo mejor posible, por lo que me siento afortunado de que los Patriots hayan decidido elegirme”, recordó Brady.
La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL
Año
Jugador
Posición
Equipo
1936
Jay Berwanger
HB
Eagles
1937
Sam Francis
FB
Eagles
1938
Corbett Davis
FB
Rams
1939
Ki Aldrich
C
Cardinals
1940
George Cafego
HB
Cardinals
1941
Tom Harmon
HB
Bears
1942
Bill Dudley
HB
Steelers
1943
Frank Sinkwich
HB
Lions
1944
Angelo Bertelli
QB
Yanks
1945
Charley Trippi
HB
Cardinals
1946
Frank Dancewicz
QB
Yanks
1947
Bob Fenimore
HB
Bears
1948
Harry Gilmer
HB, WR
Redskins
1949
Chuck Bednarik
C, LB
Eagles
1950
Leon Hart
E
Lions
1951
Kyle Rote
HB
Giants
1952
Bill Wade
QB
Rams
1953
Harry Babcock
EDGE
49ers
1954
Bobby Garrett
QB
Browns
1955
George Shaw
QB
Colts
1956
Gary Glick
DB
Steelers
1957
Paul Hornung
HB
Packers
1958
King Hill
QB
Cardinals
1959
Randy Duncan
QB
Packers
1960
Billy Cannon
HB
Rams
1961
Tommy Mason
HB
Vikings
1962
Ernie Davis
HB
Redskins
1963
Terry Baker
QB
Rams
1964
Dave Parks
WR
49ers
1965
Tucker Frederickson
HB
Giants
1966
Tommy Nobis
LB
Falcons
1967
Bubba Smith
DE
Colts
1968
Ron Yari
T
Vikings
1969
O.J. Simpson
HB
Bills
1970
Terry Bradshaw
QB
Steelers
1971
Jim Plunkett
QB
Patriots
1972
Walt Patulski
DE
Bills
1973
John Matuszak
DE
Oilers
1974
Ed Jones
DE
Cowboys
1975
Steve Bartkowski
QB
Falcons
1976
Lee Roy Selmon
DE
Buccaneers
1977
Ricky Bell
HB
Buccaneers
1978
Earl Campbell
HB
Oilers
1979
Tom Cousineau
LB
Bills
1980
Billy Sims
HB
Lions
1981
George Rogers
HB
Saints
1982
Kenneth Sims
DE
Patriots
1983
John Elway
QB
Colts
1984
Irving Fryar
WR
Patriots
1985
Bruce Smith
DE
Bills
1986
Bo Jackson
HB
Buccaneers
1987
Vinny Testaverde
QB
Buccaneers
1988
Aundray Bruce
LB
Falcons
1989
Troy Aikman
QB
Cowboys
1990
Jeff George
QB
Colts
1991
Russell Maryland
DT
Cowboys
1992
Steve Emtman
DE
Colts
1993
Drew Bledsoe
QB
Patriots
1994
Dan Wilkinson
DT
Bengals
1995
Ki-Jana Carter
HB
Bengals
1996
Keyshawn Johnson
WR
Jets
1997
Orlando Pace
T
Rams
1998
Peyton Manning
QB
Colts
1999
Tim Couch
QB
Browns
2000
Courtney Brown
DE
Browns
2001
Michael Vick
QB
Falcons
2002
David Carr
QB
Texans
2003
Carson Palmer
QB
Bengals
2004
Eli Manning
QB
Chargers
2005
Alex Smith
QB
49 ers
2006
Mario Williams
DE
Texans
2007
JeMarcus Russell
QB
Raiders
2008
Jake Long
T
Dolphins
2009
Mathew Stafford
QB
Lions
2010
Sam Bradford
QB
Rams
2011
Cam Newton
QB
Panthers
2012
Andrew Luck
QB
Colts
2013
Eric Fisher
T
Chiefs
2014
Jadeveon Clowney
DE
Texans
2015
Jameis Winston
QB
Buccaneers
2016
Jared Goff
QB
Rams
2017
Myles Garrett
DE
Browns
2018
Baker Mayfield
QB
Browns
2019
Kyler Murray
QB
Cardinals
2020
Joe Burrow
QB
Bengals
2021
Trevor Lawrence
QB
Jaguars
2022
Travon Walker
DE
Jaguars
2023
Bryce Young
QB
Panthers
2024
Caleb Williams
QB
Bears
2025
Cam Ward
QB
Titans
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Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira