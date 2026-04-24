La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL

La presión de ser seleccionado en el primer pick del Draft de la NFL muchas veces puede opacar el gran talento de los jugadores que han sido escogidos en esta importante posición. Hay quienes sin han sabido manejar la responsabilidad y se han convertido en estrellas de este deporte.

Basta con recordar a Peyton Manning, quien fue elegido en 1998 y transformó a los Colts, se convirtió en uno de los mariscales de campo más brillantes de la historia con 5 premios de MVP y además fue un deportista íntegro.

John Elway es otra de esos jugadores que se convirtieron en héroes, después de haber sido seleccionados en el primer puesto. Fue el pick 1 de 1983, aunque se negó a jugar para el equipo que lo drafteó originalmente, los Colts, pero terminó siendo el corazón de los Broncos, llevándolos a cinco Super Bowls.

Pero no son solo mariscales de campo los que tienen el privilegio de liderar a sus clases. Bruce Smith, en 1985, demostró que la defensa también es bien valorada dentro del juego. Tiene hasta hoy el récord de más capturas de quarterbacks de la liga con 200.

¿En qué puesto fue seleccionado Tom Brady?

Tom Brady, considerado el mejor mariscal de campo de la historia, no fue seleccionado en una posición privilegiada. Su talento pasó desapercibido en los días previos al Draft de la NFL y vaya que varias franquicias se equivocaron al no seleccionarlo.

Brady fue escogido en el año 2000 por los New England Patriots en la sexta ronda del Draft de la NFL, en el puesto199 global. A pesar de esto, es el mariscal de campo con más títulos de Super Bowl con 7 conquistas en su carrera.

En varias ocasiones, Brady dijo que ser seleccionado en esa posición le dio un impulso a su carrera, ya que encontró una motivación especial por brillar.

Tom Brady es considerado el mejor mariscal de campo de todos los tiempos | Mark J. Rebilas-Imagn Images

“Aún me motiva, porque recuerdo que hay una razón por la que a uno lo reclutan y es realmente por el potencial que se tiene”, dijo Brady para ESPN. “Muchos equipos seleccionan a estos jóvenes y consideran que estos jugadores tienen la habilidad de desarrollarse y convertirse en reales atletas profesionales”.

Brady confesó que tenía mucha angustia por ser seleccionado, algo que le sucede a todos los jugadores que se enfrentan a la posibilidad de ser escogidos en el Draft.

“Fue un momento de mucho nervios (…), pero no había un equipo que parecía querer arriesgarse en elegirme. Tenía mucha confianza en mí mismo y deseaba jugar, donde fuera, para aprovechar la oportunidad lo mejor posible, por lo que me siento afortunado de que los Patriots hayan decidido elegirme”, recordó Brady.

La lista completa de todos los primeros picks en la historia del Draft de la NFL

Año Jugador Posición Equipo 1936 Jay Berwanger HB Eagles 1937 Sam Francis FB Eagles 1938 Corbett Davis FB Rams 1939 Ki Aldrich C Cardinals 1940 George Cafego HB Cardinals 1941 Tom Harmon HB Bears 1942 Bill Dudley HB Steelers 1943 Frank Sinkwich HB Lions 1944 Angelo Bertelli QB Yanks 1945 Charley Trippi HB Cardinals 1946 Frank Dancewicz QB Yanks 1947 Bob Fenimore HB Bears 1948 Harry Gilmer HB, WR Redskins 1949 Chuck Bednarik C, LB Eagles 1950 Leon Hart E Lions 1951 Kyle Rote HB Giants 1952 Bill Wade QB Rams 1953 Harry Babcock EDGE 49ers 1954 Bobby Garrett QB Browns 1955 George Shaw QB Colts 1956 Gary Glick DB Steelers 1957 Paul Hornung HB Packers 1958 King Hill QB Cardinals 1959 Randy Duncan QB Packers 1960 Billy Cannon HB Rams 1961 Tommy Mason HB Vikings 1962 Ernie Davis HB Redskins 1963 Terry Baker QB Rams 1964 Dave Parks WR 49ers 1965 Tucker Frederickson HB Giants 1966 Tommy Nobis LB Falcons 1967 Bubba Smith DE Colts 1968 Ron Yari T Vikings 1969 O.J. Simpson HB Bills 1970 Terry Bradshaw QB Steelers 1971 Jim Plunkett QB Patriots 1972 Walt Patulski DE Bills 1973 John Matuszak DE Oilers 1974 Ed Jones DE Cowboys 1975 Steve Bartkowski QB Falcons 1976 Lee Roy Selmon DE Buccaneers 1977 Ricky Bell HB Buccaneers 1978 Earl Campbell HB Oilers 1979 Tom Cousineau LB Bills 1980 Billy Sims HB Lions 1981 George Rogers HB Saints 1982 Kenneth Sims DE Patriots 1983 John Elway QB Colts 1984 Irving Fryar WR Patriots 1985 Bruce Smith DE Bills 1986 Bo Jackson HB Buccaneers 1987 Vinny Testaverde QB Buccaneers 1988 Aundray Bruce LB Falcons 1989 Troy Aikman QB Cowboys 1990 Jeff George QB Colts 1991 Russell Maryland DT Cowboys 1992 Steve Emtman DE Colts 1993 Drew Bledsoe QB Patriots 1994 Dan Wilkinson DT Bengals 1995 Ki-Jana Carter HB Bengals 1996 Keyshawn Johnson WR Jets 1997 Orlando Pace T Rams 1998 Peyton Manning QB Colts 1999 Tim Couch QB Browns 2000 Courtney Brown DE Browns 2001 Michael Vick QB Falcons 2002 David Carr QB Texans 2003 Carson Palmer QB Bengals 2004 Eli Manning QB Chargers 2005 Alex Smith QB 49 ers 2006 Mario Williams DE Texans 2007 JeMarcus Russell QB Raiders 2008 Jake Long T Dolphins 2009 Mathew Stafford QB Lions 2010 Sam Bradford QB Rams 2011 Cam Newton QB Panthers 2012 Andrew Luck QB Colts 2013 Eric Fisher T Chiefs 2014 Jadeveon Clowney DE Texans 2015 Jameis Winston QB Buccaneers 2016 Jared Goff QB Rams 2017 Myles Garrett DE Browns 2018 Baker Mayfield QB Browns 2019 Kyler Murray QB Cardinals 2020 Joe Burrow QB Bengals 2021 Trevor Lawrence QB Jaguars 2022 Travon Walker DE Jaguars 2023 Bryce Young QB Panthers 2024 Caleb Williams QB Bears 2025 Cam Ward QB Titans

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