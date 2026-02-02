Marcador del Super Bowl por cuartos: Seguimiento de los resultados de las Squares de los últimos 10 años

No se conocen los orígenes exactos de los Super Bowl Squares. Sin embargo, su popularidad ha crecido tanto que la mayoría de las casas de apuestas ya los ofrecen. Lo más probable es que se crearan como una forma de involucrar a los aficionados casuales (o incluso a los que no son fans) en la diversión del gran juego.

Si no los conoces, se trata de un juego de azar basado en una cuadrícula con raíces que se remontan, al menos, a mediados de la década de 1970. Así que han existido casi tanto tiempo como el propio Super Bowl.

La grandeza del juego reside en su simplicidad: prácticamente no requiere tiempo de preparación y no se necesita conocimiento sobre los equipos para jugar. Se diseña una cuadrícula de 100 cuadros, donde cada uno representa el último dígito del marcador de cada equipo. Al final de cada cuarto y al terminar el partido, hay un ganador basado en el cuadro asignado. Es accesible, competitivo y suele ofrecer grandes recompensas por un precio bajo. Pero conocer la historia no está de más, así que analicemos los resultados de la última década.

Resultados de los Squares: Desglose año por año

Super Bowl XLIX (2015): New England 28, Seattle Seahawks 24

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q New England 0 Seattle 0 Ganador 2Q New England 4 Seattle 0 Ganador 3Q New England 4 Seattle 4 Ganador 4Q New England 8 Seattle 4

Resultados bastante estándar. Los números 0, 4 y 8 son de los mejores (junto con el 1, 3 y 7) debido a la naturaleza de las anotaciones en la NFL. Si Seattle hubiera anotado en la línea de gol (en lugar de lanzar esa desastrosa intercepción), el 1 habría sido un número ganador.

Super Bowl 50 (2016): Denver Broncos 24, Carolina Panthers 10

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Denver 0 Carolina 0 Ganador 2Q Denver 3 Carolina 7 Ganador 3Q Denver 6 Carolina 7 Ganador 4Q Denver 4 Carolina 0

De nuevo, nada fuera de lo común. Las anotaciones fueron normales para un juego de la NFL, con números ganadores muy frecuentes. La conversión de dos puntos de Denver habría hecho el marcador más interesante si el equipo no se hubiera conformado con dos goles de campo anteriormente.

Super Bowl LI (2017): New England 34, Atlanta 28 (Tiempo Extra)

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q New England 0 Atlanta 0 Ganador 2Q New England 3 Atlanta 1 Ganador 3Q New England 9 Atlanta 8 Ganador 4Q New England 8 Atlanta 8 Ganador TE New England 4 Atlanta 4

Este juego nos dio el primer tiempo extra en la historia del Super Bowl. El 9 no es particularmente común (aunque se puede alcanzar con tres goles de campo).

Super Bowl LII (2018): Philadelphia 41, New England 33

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Philadelphia 9 New England 3 Ganador 2Q Philadelphia 2 New England 2 Ganador 3Q Philadelphia 9 New England 3 Ganador 4Q Philadelphia 1 New England 3

Este juego fue especialmente diverso, con el cuadro 2-2 ganando al medio tiempo. Dos 9 para Philadelphia también es poco común, pero el resto fue normal.

Super Bowl LIII (2019): New England 13, Los Angeles 3

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q New England 0 Los Angeles 0 Ganador 2Q New England 3 Los Angeles 0 Ganador 3Q New England 3 Los Angeles 3 Ganador 4Q New England 3 Los Angeles 3

En un duelo defensivo, estabas muy bien si tenías los cuadros 0 y 3. El patrón es claro: tus probabilidades suben drásticamente si tienes al menos un 3.

Super Bowl LIV (2020): Kansas City 31, San Francisco 20

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Kansas City 7 San Francisco 3 Ganador 2Q Kansas City 0 San Francisco 0 Ganador 3Q Kansas City 0 San Francisco 0 Ganador 4Q Kansas City 1 San Francisco

Muchos goles de campo. Esto se debe a que los equipos no suelen arriesgarse tanto en el Super Bowl. Más goles de campo significan más múltiplos de 3 y 0 en el marcador.

Super Bowl LV (2021): Tampa Bay 31, Kansas City 9

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Tampa Bay 7 Kansas City 3 Ganador 2Q Tampa Bay 7 Kansas City 6 Ganador 3Q Tampa Bay 1 Kansas City 9 Ganador 4Q Tampa Bay 1 Kansas City 9

Quien tuvo el cuadro TB 1, KC 9 tuvo la suerte de recibir un pago doble (ganó en el 3er y 4to cuarto). Este juego tuvo cuatro goles de campo y tres touchdowns combinados.

Super Bowl LVI (2022): Los Angeles 23, Cincinnati 20

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Los Angeles 7 Cincinnati 3 Ganador 2Q Los Angeles 3 Cincinnati 0 Ganador 3Q Los Angeles 6 Cincinnati 0 Ganador 4Q Los Angeles 3 Cincinnati 0

Otro año con dominio del 0, 3 y 7. Si aún no notas la tendencia, quizás este juego no sea para ti.

Super Bowl LVII (2023): Kansas City 38, Philadelphia 35

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Kansas City 7 Philadelphia 7 Ganador 2Q Kansas City 4 Philadelphia 4 Ganador 3Q Kansas City 1 Philadelphia 7 Ganador 4Q Kansas City 8 Philadelphia 5

Finalmente algo interesante. El cuadro KC 8, PHI 5 fue el ganador final. Es la primera vez que vemos aparecer un 5... y tomó 36 cuartos de juego para que sucediera. En resumen: si tu cuadro necesita un 5, será una noche larga.

Super Bowl LVIII (2024): Kansas City 25, San Francisco 22 (OT)

Equipo 1 Equipo 2 Ganador 1Q Kansas City 0 San Francisco 0 Ganador 2Q Kansas City 3 San Francisco 0 Ganador 3Q Kansas City 3 San Francisco 9 Ganador 4Q Kansas City 9 San Francisco 9 Ganador TE Kansas City 5 San Francisco 2

Otro año extraño con el KC 5, SF 2 como ganador final (el pago más grande). Aunque llevamos dos años seguidos con un 5, no te confíes.

Patrones y Tendencias

Recuerda que los cuadros se compran antes de asignar los números a los ejes. No hay forma de mejorar tus posibilidades más que comprando más cuadros. Sin embargo, una vez asignados los números, sabrás qué tan buena es tu posición:

Posición fuerte: 0, 3, 4

Posición buena: 1, 7, 8

Menos probables: 2, 5, 6, 9

Frecuencia de números (Últimos 10 años)

Número Veces que apareció 0 26 3 17 4 9 7 8 1 7 8 6 2,9 3 5 2

