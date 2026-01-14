¿Qué marcas se anunciarán en el Super Bowl LX?

Si hay algo que muestra el arraigo deportivo de los estadounidenses es el Super Bowl. El evento que se realiza todos los febreros de cada año se ha convertido en un evento donde converge el deporte con la música y el mercadeo.

Marcas legendarias han anunciado a lo largo de los años en el Super Bowl. Aunque significa una gran inversión para estas empresas, la visibilidad que obtienen en el país y en el mundo entero ofrece la retribución que tanto buscan.

A lo largo de la historia, diversos comerciales han quedado grabados en la memoria de los aficionados, desde el comercial de Macintosh en 1984 hasta tiempos recientes en los que marcas como Coca Cola, Pepsi, Budweiser, Bud Light, Doritos, entre otras, han conectado emocionalmente con las masas.

Para llevar el mensaje de estas marcas, las empresas han invertido millones de dólares en estrellas del cine o del deporte, para cautivar a los espectadores, tanto en el estadio como en sus casas.

Apple es la marca principal que patrocina el medio tiempo del Super Bowl | PATRICK T. FALLON/GettyImages

¿Cuánto cuesta un espacio publicitario en el Super Bowl?

El costo de un comercial de unos 30 segundos en el Super Bowl ha aumentado con los años, al igual que la audiencia que disfruta de este icónico encuentro.

Según diversas estimaciones, se cree que el costo real por comercial es de unos 8 millones de dólares, aunque no hay cifras oficiales sobre este tema.

La oportunidad de llegar a más de 100 millones de espectadores es única, pero también tiene un precio bastante alto, comparado con otros eventos deportivos, no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero.

A niveles de audiencia, solo la final de la Copa del Mundo de la FIFA supera los niveles de seguimiento que el Super Bowl.

¿Qué marcas están confirmadas para el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 será transmitido por NBC y ya hay varias marcas confirmadas. Pepsi, General Motors, P&G, Netflix, Amazon Prime, Apple y Unliever ya tienen acuerdos comerciales con la NFL para transmitir sus spots publicitarios durante el evento.

¿Cuál es el impacto de anunciar en el Super Bowl?

Además de la gran llegada que puede tener el mensaje que puedes ofrecer en el Super Bowl, estar en el evento le da a la empresa un prestigio importante, ya que se codea con las mejores compañías del mundo.

Este evento tiene un impacto emocional y social importante en el mundo y las estrategias de marketing ponen a prueba la creatividad, en una especie de batalla comunicacional.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL