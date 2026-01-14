Los mejores hoteles en Santa Clara para el Super Bowl de 2026

El Super Bowl del 2026 tiene a los aficionados muy emocionados, sobre todo a los que asistirán a la magna cita de la NFL. Aunque buscar hotel en la ciudad que se realiza el evento suele ser complicado, por los temas de disponibilidad, muchos fanáticos tienen su hospedaje asegurado desde un año antes del evento, pero no todos son tan precavidos con el tema.

La demanda de hospedaje en Santa Clara, ciudad que recibirá el evento, es muy alta. El encuentro se realizará el 8 de febrero en el magnífico Levi's Stadium de California, uno de los recintos más modernos y atractivos de la NFL.

Santa Clara queda ubicada en Silicon Valley, una de las ciudades más tecnológicas del mundo. Es un suburbio muy importante, cercano a la Bahía de San Francisco. Es una localidad de fácil acceso, con áreas muy atractivas para los visitantes.

Si estás pensando en asistir al Super Bowl 2026, es importante conocer a los cinco mejores hoteles de la zona, que están cerca del estadio y en los que se vivirá un gran ambiente en los días previos y posteriores al encuentro.

A continuación, repasamos los cinco mejores hoteles para quedarse en Santa Clara, ciudad sede del Super Bowl.

1. Hilton Santa Clara

El Hilton es uno de los hoteles que ya agotó su disponibilidad para el evento | Karen Desjardin/GettyImages

Es un gran hotel, de la cadena Hilton, que está ubicado a pocos metros del Levi's Stadium. Tiene un centro de convenciones muy importante y en él se desarrollan grandes eventos, sobre todo de carácter institucional. Tiene una piscina al aire libre, un restaurante de altísima gama y un centro de entretenimiento. Fue uno de los primeros en agotar su disponibilidad para el evento. Es poco probable que existan cancelaciones previas al Super Bowl, aunque no cuesta nada intentarlo a través de su página web y sus redes sociales.

2. Hyatt Regency Santa Clara

El Hyatt ofrece varias piscinas para sus visitantes | Smith Collection/Gado/GettyImages

Es uno de los complejos más modernos de la ciudad, también con una cercanía al estadio bastante importante. Destaca por sus habitaciones de lujo, sus áreas verdes, su piscina enorme y su gimnasio que está abierto las 24 horas del día. Es similar al Hilton, con una disponibilidad limitada en las fechas del evento. Grandes marcas han decidido hospedar a sus empleados en este hotel. En sus redes sociales han promocionado paquetes VIP para el Super Bowl.

3. Delta Hotels Santa Clara

El Delta Hotel es perteneciente a la cadena Marriot | UCG/GettyImages

Es un hotel que queda al sur del estadio, con una ubicación privilegiada para los aficionados que quieran estar en el centro de la ciudad. Es de la cadena Marriot y cuenta con habitaciones renovadas, gimnasio y un fácil acceso a las autopistas. Es ideal para quienes quieran evitar el congestionado tráfico del Super Bowl. Aún cuentan con algo de disponibilidad, pero se requieren reservas anticipadas.

4. Avatar Hotel Great America

Está ubicado en el parque de atracciones Great America, que también cuenta con un fácil acceso al estadio. Es de un ambiente más privado, con desayuno gratis y habitaciones temáticas para los amantes de este tipo de hospedajes. Es una opción más económica, aunque es igualmente popular.

5. Hotel Valencia Santana Row

Está a 15 minutos del estadio, ubicado en Santana Row, en San José. Tiene un gran ambiente, con una piscina en la azotea y zonas privilegiadas de entretenimiento para sus visitantes. Está cerca de la Bahía y esto llama la atención de la gente. Al no estar tan cerca del estadio, se convierte en una interesante opción por estos días.

