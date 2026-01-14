El Super Bowl 2026 se celebrará este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el propósito de dignificar un evento que a nivel de mercadeo, es el número 1 en Estados Unidos y representa a la élite del deporte mundial.

En efecto, el monarca de la Conferencia Americana retará al de la Nacional en una cita que suele traducirse en espectáculo dentro y fuera del emparrillado, también gracias a su siempre esperado Show del Medio Tiempo y actividades sociales que atraen a personas de todo el globo terráqueo.

Tales motivos hacen que la demanda de entradas para el Super Bowl en su edición LX, signifique toda una travesía para el aficionado común, así que conocer los precios, el tipo de boletos y las formas para su adquisición se antojan clave.

Sin dudas, asistir al partido final de la NFL en el feudo de los San Francisco 49ers implicará una inversión considerable y, probablemente una prueba de perseverancia en pro de obtener los tickets; no obstante, la experiencia previa a atestiguar semejante espectáculo deportivo quizás resulte más positiva de lo esperado en un primer instante.

El Levi's Stadium volverá a albergar un Super Bowl | Maddie Meyer/GettyImages

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl de 2026?

Los boletos para el Super Tazón son reconocidos por sus precios elevados, incluso comparados con otros eventos de primer nivel.

Claro que, la compra de entradas para dicha batalla no es tan directa como para otros partidos de la NFL, pues el propio ente que rige los intereses del fútbol americano no las vende directamente al público general, así que la mayoría de estos se distribuyen a través de los clubes que participarán, igual que entre patrocinadores, comités locales y programas especiales.

Una vez que los boletos se asignan, los aficionados pueden conseguirlos en mercados de reventa oficiales como el NFL Ticket Exchange by Ticketmaster, con opciones que cambian de precio según la demanda.

Eso sí, el costo promedio de reventa de entradas para el Super Bowl LX debe oscilar entre 4.000 y 6.000 dólares, pese a que en puede variar significativamente, dependiendo de la ubicación en el estadio, los equipos y el momento de la compra.

A continuación se mostrarán los precios eventuales de los tickets sobrantes para el Super Bowl de 2026:

Grada superior (Upper Deck): de $2.000 a $4.000.

Bowl inferior: de $5.000 a $10.000.

Club Level (zona con servicios): de $8.000 a $15.000.

Asientos premium en la línea de medio campo: de $12.000 a $25.000.

Suites de lujo: de $600.000 a $4.000.000.

¿Qué tipos de entradas están disponibles para el Super Bowl 2026?

Las entradas para el Super Bowl 2026 no son todas iguales, al margen de que se obtienen en formato digital en un 100% y se dividen por categorías según la ubicación y los beneficios que ofrecen:

Asientos generales o gradas superiores: los más asequibles dentro del contexto del Super Bowl, ubicados en niveles altos del Levi's Stadium.

Bowl inferior y zonas centrales: ofrecen mejor vista del campo y suelen ser más caros.

Club level o con servicios premium: incluyen ventajas como acceso a áreas exclusivas, mayores comodidades y, en algunos casos, alimentos o bebidas.

Suites de lujo: espacios cerrados con servicios exclusivos (catering, asientos privados, atención personalizada), normalmente reservados para grupos o eventos corporativos.

Las suites del Levi's Stadium serán muy caras en el Super Bowl de 2026 | David Madison/GettyImages

¿Cómo conseguir entradas baratas para el Super Bowl 2026?

Aunque el Super Bowl es famoso por sus precios altos, existen estrategias para buscar boletos algo más asequibles:

Comprar temprano en plataformas oficiales: portales como Ticketmaster o los sistemas de reventa verificada oficial de la NFL suelen listar entradas 100% auténticas y, en ocasiones, aparecen opciones en rangos más bajos antes de que suban cercano a la fecha del partido.

Seguir la reventa con anticipación: sitios como StubHub, SeatGeek, Vivid Seats o Gametime permiten comparar precios y así, intentar encontrar ofertas.

Alertas de precios y listas de espera: se recomienda utilizar herramientas de notificación en apps de tickets, las cuales pueden avisar cuando el precio baja, de acuerdo al presupuesto de una persona.

Paquetes con extras: pese a que no siempre es más barato, algunos paquetes combinados para el Super Bowl de 2026 (boleto + hotel o experiencias) pueden resultar competitivos comparados con comprar todo por separado.

