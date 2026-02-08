El mensaje de Ronald Acuña Jr. a Andrés Borregales antes del Super Bowl LX

Ronald Acuña Jr., jardinero de los Atlanta Braves en las Grandes Ligas, aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje de ánimo a su compatriota de los New England Patriots, Andrés Borregales, antes del Super Bowl LX de este domingo ante los Seattle Seahawks.

"Desde aquí de San Francisco. Estoy esperando ver a Andy cumplir su sueño. Andy demuestra todo el 'arepa power'. Tequeño (comida popular venezolana) en alta mi hermano. Te mando un abrazo", dijo Acuña Jr. en un video que compartió en sus distintas redes.

Borregales marcará un hito para Venezuela, aunado a sumarse a la creciente presencia latinoamericana en la National Football League y a la exclusiva lista de jugadores de habla hispana en decir presente en el encuentro que decide al ganador del Trofeo Vince Lombardi. Y es que el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será testigo de cómo el venezolano podría ser clave como el pateador principal del equipo.

El apoyo de Ronald Acuña Jr. a Andy Borregales es el abrazo de todo un país que hoy, por primera vez, se siente dueño del Super Bowl LX.

En su temporada de novato, Borregales disputó los 17 partidos de la fase regular, convirtiendo 27 de 32 goles de campo, con una efectividad del 84.4%, y aportando 134 unidades a su elenco. De hecho, su rendimiento fue reconocido por la Asociación de Escritores de Fútbol Americano de Estados Unidos, que lo incluyó en el Equipo Ideal de Novatos.

Su distancia máxima fue de 59 yardas, lograda en la Semana 18 contra los Miami Dolphins. Además estuvo perfecto en intentos de más de 50 yardas (4 de 4).

Antes de llegar a la National Football League, Borregales construyó una carrera histórica en la Universidad de Miami, donde se convirtió en el máximo anotador del programa con 405 puntos. Asimismo, estableció su récord personal con un gol de campo de 56 yardas, rendimiento que lo llevó a ser el único pateador seleccionado en el draft 2025, cortesía de los Patriots en la sexta ronda.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de Andrés Borregales con los Patriots en la 2025/26?

Andrés Borregales fue muy importante en la temporada exitosa de los Patriots, que terminaron como primeros de la AFC Este con marca de 14-3.

Entre sus mejores momentos de la temporada están:

Semana 5: Anotó el gol de campo de 52 yardas para ganar el partido 23-20 contra los Buffalo Bills con solo 15 segundos en el reloj.

Semana 12: Fue nombrado Jugador de la Semana de Equipos Especiales de la AFC tras convertir 4 de 4 goles de campo contra los Bengals.

Postemporada: En el Campeonato de la AFC contra los Denver Broncos, anotó el único gol de campo del partido, asegurando la victoria de los Patriots por 10-7.

