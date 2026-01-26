¿Quién es Andrés Borregales, el pateador venezolano de los Patrios que jugará el Super Bowl de 2026?

La temporada 2025/2026 de la NFL llega a su desenlace con el Super Bowl LX, donde los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Semejante partido tendrá un componente histórico para Venezuela, ya que Andrés Borregales se convertirá probablemente en el primer oriundo de esa tierra en actuar en el mediático evento.

Nacido en Caracas hace 24 años, Andy será participe del duelo más importante del fútbol americano profesional en apenas su primer curso en la elitista liga, gracias a su rol de pateador principal de la escuadra que hace vida en el Gillette Stadium de Foxborough.

En consecuencia, Borregales marcará un hito para Venezuela, aunado a sumarse a la creciente presencia latinoamericana en la National Football League y a la exclusiva lista de jugadores de habla hispana en decir presente en el encuentro que decide al ganador del Trofeo Vince Lombardi.

¿Quién le inculcó la pasión por el fútbol americano?

Andrés es hermano menor de José Borregales, quien también fue pateador en la NFL y formó parte de los Tampa Bay Buccaneers campeones del Super Bowl 2021, aunque sin participación en temporada regular.

Para Andy, el recorrido de su consanguíneo fue una referencia clave en su desarrollo profesional. "Creciendo siempre admiré a mi hermano José. Todavía lo admiro, su camino fue mucho más accidentado que el mío, mirando hacia atrás, y él de alguna manera lo allanó para mí", dijo Borregales a ESPN. "Pero, no todo tiene que ser en el campo, también lo admiro fuera de él ya que acaba de tener un bebé, así que ahora soy tío, y es un niño, que veremos si en el futuro hay otro Borregales pateador en la NFL".

Los orígenes de Andrés Borregales en el fútbol americano

Antes de llegar a la National Football League, Borregales construyó una carrera histórica en la Universidad de Miami, donde se convirtió en el máximo anotador del programa con 405 puntos. Asimismo, estableció su récord personal con un gol de campo de 56 yardas, rendimiento que lo llevó a ser el único pateador seleccionado en el draft 2025, cortesía de los Patriots en la sexta ronda.

En su temporada de novato, el sudamericano disputó los 17 partidos de la fase regular, convirtiendo 27 de 32 goles de campo, con una efectividad del 84.4%, y aportando 134 unidades a su elenco. De hecho, su rendimiento fue reconocido por la Asociación de Escritores de Fútbol Americano de Estados Unidos, que lo incluyó en el Equipo Ideal de Novatos.

¿Cuál ha sido el impacto de Borregales para los Patriots en los playoffs?

Durante los playoffs el venezolano mantuvo su impacto, tanto que notó los primeros nueve puntos de New England en la ronda de comodines ante Los Angeles Chargers y convirtió todas las unidades extra frente a los Houston Texans para avanzar a la Final de Conferencia Americana.

Andrés Borregales también actuó en el partido del campeonato de la AFC ante Denver | Matthew Stockman/GettyImages

Ya en el compromisos decisivo de la AFC, disputado el 25 de enero ante los Denver Broncos, Borregales volvió a ser determinante al convertir un gol de campo en el tercer cuarto que aseguró la victoria y el pase al Super Bowl de Santa Clara.

Orgulloso de sus raíces venezolanas

Fuera del emparrillado, Andy Borregales se mantiene profundamente conectado con sus raíces. En su familia se habla únicamente español y no duda en defender el origen venezolano de la arepa, incluso en tono de broma con compañeros como el esquinero Christian González, de ascendencia colombiana.

Como muchos jóvenes latinos en Estados Unidos, el caraqueño creció jugando fútbol-soccer, deporte del que sigue siendo aficionado, dado que es seguidor ferviente del Real Madrid y espera asistir a algún juego del Mundial FIFA en 2026.

