NFL anuncia a Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII

La NFL confirmó oficialmente la sede del Super Bowl LXIII, que se celebrará en el moderno Allegiant Stadium, ubicado en Paradise, al sur de Las Vegas.

Semejante noticia refuerza el crecimiento de la ciudad como epicentro de grandes eventos en Estados Unidos, no sólo del entretenimiento, sino deportivos.

“Nos emociona que el Super Bowl regrese a Las Vegas y al Allegiant Stadium en el 2029”, señaló a ESPN Mark Davis, propietario del equipo de la propia National Football League, Las Vegas Raiders. “Es un testimonio del trabajo conjunto y unificado de los Raiders, la LVCVA, los líderes cívicos, la comunidad y la NFL. El Super Bowl en esta ciudad ya dejó el listón muy alto, y para el Super Bowl LXIII nos comprometemos a elevarlo aún más”.

Como parte de las actividades alrededor del evento, el estado de Nevada albergará celebraciones emblemáticas como el NFL Honors, el Super Bowl Experience y el Super Bowl Opening Night, consolidando una semana completa de espectáculos y entretenimiento para aficionados de todo el mundo.

BREAKING: Las Vegas will be the home of Super Bowl LXIII in 2029, the league announced 🎰 pic.twitter.com/49woyhhV1C — Yahoo Sports (@YahooSports) March 30, 2026

Esta designación ocurre mes y medio después de que los Seattle Seahawks vencieran a los New England Patriots 29-13 en el Super Bowl LX escenificado en el Levi's Stadiumde Santa Clara, California.

¿Cuántas veces el Allegiant Stadium de Las Vegas ha albergado el Super Bowl de la NFL?

El Allegiant Stadium será sede del Super Tazón por segunda ocasión en su historia. La primera vez ocurrió en la edición LVXIII celebrado el 11 de febrero de 2024 cuando los Kansas City Chiefs derrotaron 25-22 a los San Francisco 49ers en tiempo extra.

De ese modo, Las Vegas habrá acogido para el 2029 dos Super Bowls en seis temporadas, lo que refleja la confianza de la NFL en la ciudad y en sus infraestructuras, recordando que el recinto en cuestión fue inaugurado en 2020 y ya se ha convertido en uno de los más atractivos de Estados Unidos.

Según datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, aquella final del fútbol americano profesional atrajo a aproximadamente 330.000 visitantes y generó un impacto económico superior a los 1.000 millones de dólares, cifras que se esperan igualar o incluso superar próximamente.

¿Cuáles son las próximas sedes del Super Bowl de la NFL?

El calendario de futuras sedes del Super Bowl ya está definido para los próximos años. El SoFi Stadium de Inglewood, a las afueras de Los Angeles, será el escenario de la cita de 2027 (LXI), mientras que el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta albergará el gran partido en 2028 (LXII).

Con esta planificación, la NFL continúa apostando por estadios de última generación y ciudades con enorme capacidad organizativa, asegurando espectáculos de primer nivel tanto dentro como fuera del emparrillado.

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