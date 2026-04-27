NFL anuncia el rival de los Dallas Cowboys en el partido que se disputará en Brasil

La NFL continúa con su intención de popularizar el fútbol americano en diversas latitudes y el juego del 27 de septiembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, es una muestra de ello. Esta semana la liga anunció que los Baltimore Ravens serán los rivales de los Dallas Cowboys.

El anuncio se hizo durante la ceremonia del Draft de la NFL 2026 que se llevó a cabo en Pittsburgh. Los Cowboys ya habían sido anunciados previamente pero faltaba conocer el rival al que enfrentarían en Brasil.

"Nos sentimos honrados de ser elegidos por la NFL como el primer equipo para jugar en Rio de Janeiro, Brasil", declaró Steve Bisciotti, dueño de los Ravens, según ESPN.

"La expansión internacional de nuestro gran deporte ha sido maravillosa. Sudamérica es casa de algunos de los aficionados más pasionales de los deportes, incluidos los Ravens Flock de Brasil. Estamos ansiosos de jugar en el icónico Estadio Maracaná ante los Dallas Cowboys mientras la liga continúa interactuando con los aficionados alrededor del mundo", añadió.

La NFL se ha enfocado más en el mercado europeo, donde han celebrado encuentros en Londres, Madrid y otras grandes ciudades, pero el acercamiento con Latinoamérica es un paso importante para conocer el impacto comercial que pueda tener esta región para la liga.

Oi, Brasil! 🇧🇷 We can’t wait to see you!



Cowboys vs Ravens 👉 Sept 27 | Week 3 pic.twitter.com/TuV8vuGv8w — Somos Cowboys (@SomosCowboys) April 25, 2026

Jerry Jones, el propietario multimillonario de los Cowboys, se mostró complacido de viajar con su equipo a un país con tanto diversidad cultural como Brasil. El mítico Maracaná es uno de los estadios más famosos del mundo, casa del Flamengo y el Fluminense en la liga de fútbol del país sudamericano.

"Estamos muy honrados y felices de ser parte del primer juego en Río. Jugar en el legendario Estadio Maracaná ante los Ravens, frente a una gran base de aficionados, es muy especial para nosotros, para toda la organización y los millones de aficionados que tenemos", señaló Jones

"Con los rivales listos, la emoción continúa por construir este juego histórico. Estamos ansiosos en darles la bienvenida a Ravens y Cowboys en Río y darles la experiencia de nuestros maravillosos aficionados", dijo Luis Martínez, gerente general de la NFL Brasil.

No es la primera vez que la NFL se juega en Brasil. El país amazónico ya fue sede de dos encuentros, ambos en la Arena Corinthians de Sao Paulo. La primera fue el duelo entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles en 2024, seguida por el partido inaugural de la temporada pasada, donde se enfrentaron los Kansas City Chiefs y los Los Angeles Chargers.

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