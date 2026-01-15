El precio de un anuncio publicitario de 30 segundos en el Super Bowl 2026

La publicidad que se lleva a cabo en el Super Bowl de la NFL es la más atractiva y llamativa en el mundo del marketing deportivo. Para las marcas que invierten en este evento no solo se trata de exposición, sino también de prestigio.

Estar anunciando un producto en el magno evento del deporte estadounidense como lo es la final de la NFL le ofrece a las empresas estar en la plataforma publicitaria más prestigiosa y cara del planeta. Es por ello que empresas como Budweiser, Coca Cola, Apple, Amazon, Pepsi, entre otros gigantes financieros, no dudan en colocar su dinero en este evento.

Para este año, se tiene estimado que un comercial de 30 segundos tenga un costo de 7.5 millones de dólares. El crecimiento ha sido bárbaro, ya que, según historiadores, el mismo comercial en 1967 tenía un costo de 42.500 dólares.

¿Cuál es el comercial más caro en la historia del Super Bowl?

Amazon y Google sacudieron el mundo de la publicidad con su presencia en el 2020, que ha sido el comercial más caro en la historia del Super Bowl. Ambas empresas se unieron y pagaron 16.8 millones de dólares por un anuncio de 90 segundos, algo inédito en la historia del evento.

Esa cifra podría ser superada en el 2026, pero como se trata de comerciales de 30 segundos, el costo es menor y está estimado en 7.5 millones de dólares.

¿Qué marcas estarán en el Super Bowl de 2026?

Bud Light y Pepsi mantienen su dominio en cuanto a bebidas se refiere en este festival comercial que significa el Super Bowl. El medio tiempo del evento será patrocinado por Apple Music, quien anunció que Bad Bunny sería el cantante principal en el show.

Disney, Warner Bros y Universal estarán presentando sus apuestas en cuando a cine se refiere, mientras que a nivel automotriz, Kia, BMW y Volkswagen presentarán sus vehículos eléctricos.

¿Cuánto duran los anuncios publicitarios del Super Bowl?

Hay distintos tipos de anuncio. Van desde los de 15 segundos, pasando por los de 30 hasta llegar a los de 90 segundos, que son reservados para marcas que quieran dar un gran golpe cinematográfico en el evento, como ocurrió con Amazon y Google en 2020.

¿Por qué las marcas pagan tanto dinero?

Las marcas pagan por el prestigio que les da estar en el evento televisivo más visto al año en el mundo. Estar al lado de otras empresas exitosas les ofrece un nivel de credibilidad que ningún otra inversión les puede dar.

Apple patrocina el medio tiempo del Super Bowl | NurPhoto/GettyImages

¿Cuál es la marca que patrocina el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

Apple Music será la encargada de presentar el medio tiempo del evento del 8 de febrero en el Levi's Stadium de California. Es una de las plataformas más importantes a nivel mundial para reproducir música y tienen en el Super Bowl su gran evento para consagrarse como un líder en tecnología.

