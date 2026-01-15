Precios de suites y palcos VIP para el Super Bowl 2026

El Super Bowl LX no es sólo el evento más importante de la temporada en la NFL; es la cita deportiva de mayor impacto mediático y comercial en Estados Unidos (no incluye el Mundial de la FIFA que se realizará en dicho país por segunda vez en la historia).

No en vano, millones de aficionados alrededor del planeta seguirán la final de la máxima competición del fútbol americano, que en 2026 tendrá lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, generando una enorme repercusión en televisión, publicidad y turismo local.

De ese modo, conseguir entradas para este partido luce extremadamente difícil, ya que la demanda supera con creces la oferta, así que se agotan rápidamente desde su salida a la venta (empresas asociadas a la NFL como Ticketmaster), impulsando fuertemente los precios en reventa y en paquetes VIP.

Claro que para quienes buscan vivir el Super Tazón de una forma más exclusiva y lujosa, las opciones de suites privadas y palcos VIP se erigen las más codiciadas y costosas, debido a que generan una vivencia máxima de comodidad y tranquilidad.

Eso sí, gozar de acceso a una suite o un palco VIP para el Super Bowl 2026 es un lujo al alcance de muy pocos, con precios que pueden ir desde cientos de miles hasta más de un millón de dólares, dependiendo del nivel de exclusividad que se busque.

Precios de suites para el Super Bowl 2026

Asistir al Super Tazón desde una suite privada significa tener acceso exclusivo a un espacio cerrado, con asientos premium, catering completo y servicio personalizado. Por ende, estas son algunas referencias de precios que se han visto disponibles en el mercado secundario para la cita de Santa Clara, dentro de algunas semanas:

Suite privada (20 entradas incluidas): alrededor de $850.000.

Suite privada más premium (20 entradas incluidas): puede alcanzar $1.250.000 o más, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Hay que acotar que la variación de precio depende de cuánto se acerque la suite al centro del campo o a zonas premium del Levi’s Stadium.

Además, otras fuentes señalan que los costos de suites para el Super Bowl suelen oscilar ampliamente y, en eventos anteriores, han alcanzado hasta $1.500.000, según la localización y la capacidad total que se defina del espacio.

El Levi's Stadium ya fue sede del Super Bowl 50 | Ezra Shaw/GettyImages

Precios de los palcos VIP para el Super Bowl 2026

Pero quien no se desee alquilar toda una suite, puede apelar a opciones más “pequeñas” de experiencia premium, las cuales se muestran a continuación:

Entradas en zonas VIP Club: alrededor de $25.700 por entrada aproximadamente para ubicaciones con servicios especiales.

Entradas VIP de alta gama: algunas de estas localidades están valoradas por más de $63.000 por boleto en paquetes de pocos asientos y con hospitalidad incluida.

Estos precios reflejan el hecho de que los asientos y palcos con servicios VIP (acceso a salas exclusivas, catering, barras de alta gama, etc.) presentan una demanda enorme y un precio proporcionalmente alto.

Más sobre el Super Bowl de la NFL