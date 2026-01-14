Setlist probable de Bad Bunny para el Super Bowl LX

Bad Bunny cantará por segunda ocasión en su carrera en el Super Bowl, pero esta vez lo hará como artista principal, algo que tiene muy emocionados a sus fans en todo el mundo. Aunque su designación ha causado controversia, el artista puertorriqueño tiene preparado un gran recital de su música urbana para el domingo 8 de febrero.

La lista de canciones que cantará el artista no ha sido filtrada todavía. Aunque se espera un anuncio oficial de la NFL o del cantante boricua previo al show, aún no hay un setlist del cantante que viene de ser el artista más escuchado de la plataforma Spotify en 2025.

De hecho, Bad Bunny sido el artista más escuchado de la plataforma en cuatro años, primero en 2020, luego en 2021, después en 2022 y nuevamente lo consiguió el año pasado, lo que lo llevó a tener el honor de ser seleccionado como el artista principal del Super Bowl.

Hay varias especulaciones sobre los temas que cantará en el medio tiempo, que suele durar de 14 a 15 minutos. Se espera que cante en el Levi Stadium de California a eso de las 8:00 de la noche, pero todo dependerá de cuánto dure el primer tiempo del partido.

Titi me preguntó, DTMF, Me porto bonito, Dákiti, Soy Peor, Acho PR, Yo perreo sola, I Like It, Callaíta y Baile Inolvidable seguramente estarán en su repertorio. Se espera que también tenga invitados especiales, aunque tampoco han sido anunciados.

Arcangel De La Ghetto, Kendo Kaponi, Farruco, Mambo Kingz y Ozuna han sido mencionados como posibles acompañantes del reggaetonero puertorriqueño, pero la idea es que el público se sorprenda, por eso la organización no ha querido adelantar nada sobre el show del cantante.

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia", dijo Bad Bunny en un comunicado, después de que fuera anunciado como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl.

Aunque ha sido un artista más vinculado con el beisbol y el baloncesto, ya que en sus canciones menciona a jugadores de la NBA y la MLB, el fútbol americano también es una de sus pasiones y se le ha visto como aficionado en distintos eventos de la NFL en los últimos años.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL