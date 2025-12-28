Ousmane Dembélé gana el premio al mejor jugador del mundo 2025 en los Globe Soccer Awards

El estelar atacante del PSG termina el 2025 levantando otro premio, después de ser reconocido con el Balón de Oro algunos meses atrás.

En este caso, Dembélé se impuso en la votación, que incluye a un comité importante de personajes del fútbol mundial y a los aficionados. La elección es totalmente pública, lo que permite al mundo opinar sobre los mejores futbolistas del año.

Ousmane Dembélé est élu Meilleur Joueur lors des Globe Soccer Awards !

Félicitations @dembouz ! 👏@Globe_Soccer pic.twitter.com/ak05awT32U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2025

Dembélé con sus goles y asistencias con el PSG fue clave para que el club consiguiera su primera UEFA Champions League además de la Ligue 1 de Francia.

Aunque ha tenido un cierre de año complicado, debido a las lesiones, el francés sigue dominando la escena del fútbol mundial.

Dembélé ganó el ‘sextete’, con los títulos conseguidos en la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia, la Champions, la Supercopa de Europa y la pasada Copa Intercontinental.

Vendée Fontenay Foot v Paris Saint-Germain - French Cup - Round of 64 | Xavier Laine/GettyImages

En la ceremonia, estuvo presente Cristiano Ronaldo, figura del Al Nassr de Arabia Saudita, quien es el máximo ganador en trofeos de este tipo, superando incluso a Lionel Messi.

En el ramo femenino, Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona, se llevó el premio, repitiendo también el galardón obtenido como Balón de Oro en este 2025.

Ousmane Dembélé no podía terminar de mejor manera el 2025, cerrando el mejor año de su carrera, tras conseguir el premio al Mejor Jugador Masculino en los Globe Soccer Awards 2025, que se celebraron como cada año cada 28 de diciembre en Dubai.