¿Peligra el puesto de José Mourinho en el Real Madrid si pierde hoy vs FC Barcelona?

El Clásico llegó en un momento temprano de la temporada, con el FC Barcelona puntero con cantidad inmejorable de unidades y el Real Madrid tercero, a seis puntos de la cima, obligado a ganar en la Ciudad Condal para no complicar sus chances de pelear en un momento tan prematuro de la campaña.

Hay especulaciones que señalan que José Mourinho podría dejar de ser el entrenador del Real Madrid si las cosas no van bien este domingo en el Spotify Camp Nou, aunque el portugués se encargó de defenderse de las críticas: "En nuestro caso, se mira a nosotros como un producto acabado, y los productos acabados del fútbol son muy difíciles, porque nunca están acabados, y se habla de nosotros cuando estamos trabajando hace tres meses", dijo en rueda de prensa este sábado.

Real Madrid Press Conference | NurPhoto/GettyImages

"Si quitamos la pretemporada, si quitamos las dos o tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, estamos trabajando mes y medio, y se habla de nosotros como un producto acabado", agregó. Además, negó sentir que este partido es una prueba particular para confirmar su continuidad.

"Lejos de ser un producto acabado, es un producto ahora mismo inicial, donde todavía estamos en una fase en que su entrenador está conociendo, analizando, poco a poco definiendo caminos, donde los jugadores están conociendo al entrenador, su modo de actuar, de liderar. Comparar un equipo en este estado con uno que tiene dos, tres, más años, es lo que no me parece justo. Cuando se juega menos bien o cuando el resultado es negativo, la crítica es parte", sumó.

Parecería difícil pensar que el ciclo de José Mourinho pueda terminarse este domingo en Barcelona, aunque una derrota dura podría hacerlo tambalear. Una victoria lo fortalecería mucho y hasta un empate podría ser visto como positivo teniendo en cuenta los pésimos números del Merengue en Clásicos desde la llegada de Hansi Flick.