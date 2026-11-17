En la recta final de su etapa al frente de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino se refirió al futuro del seleccionado y puso sobre la mesa un nombre de peso para ocupar el banco. El técnico respaldó a Pep Guardiola como posible sucesor y le aconsejó aceptar el desafío en caso de recibir una propuesta de la Federación Estadounidense de Fútbol.

"Es el momento perfecto para llegar a la Federación. Todo va en la dirección correcta. Por supuesto, que lo acepte. Vas a encontrar jugadores realmente buenos, buena gente y los jugadores pueden encajar con su estilo", expresó en la rueda de prensa previa al partido de Estados Unidos frente Haití.

Además, destacó que el español encontraría buenos profesionales, futbolistas con condiciones para desarrollar su idea de juego y una estructura que considera cada vez más sólida.

🤯🇺🇸🇪🇸 PEP GUARDIOLA ES EL MÁXIMO CANDIDATO COMO DT DE ESTADOS UNIDOS SI POCHETTINO SE VA AL MANCHESTER UNITED.



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Un cargo que ganó prestigio internacional

La recomendación del argentino también estuvo relacionada con el cambio de percepción que experimentó el seleccionado estadounidense en los últimos años. Pochettino considera que dirigir al equipo nacional adquirió una dimensión diferente después del Mundial 2026, especialmente por la exposición internacional que consiguió el fútbol del país.

"La perspectiva desde Europa ha cambiado por completo después de la Copa del Mundo. Ser entrenador de Estados Unidos ahora es prestigioso", explicó. Incluso comparó el reconocimiento que alcanzó el puesto con el de instituciones como el Manchester United, el Real Madrid y el FC Barcelona.

En ese sentido, utilizó su propia trayectoria como ejemplo. Después de dirigir al Chelsea y asumir el desafío de conducir a Estados Unidos, el argentino fue confirmado como nuevo entrenador de los Red Devils, una decisión que también habría contribuido a elevar la consideración internacional del cargo.

El trabajo que deja en la selección estadounidense

En esa línea, Pochettino también hizo un balance de los 26 meses que estuvo al frente del combinado nacional. Según explicó, uno de sus principales objetivos fue modificar determinados aspectos de la cultura interna del equipo, una tarea que consideró especialmente exigente por las dificultades que encontró cuando asumió.

El técnico destacó la importancia de establecer mayores niveles de responsabilidad y compromiso, además de fortalecer la conexión entre los futbolistas jóvenes y los referentes del plantel.

"El talento está aquí. El jugador estadounidense puede ser muy bueno y muy competitivo", señaló. Para el entrenador, ese crecimiento representa una de las principales razones de orgullo por su trabajo.

Guardiola y una oportunidad que todavía genera interrogantes

Guardiola aparece entre los posibles candidatos para asumir como seleccionador de Estados Unidos tras la salida de Pochettino. | Lewis Storey/GettyImages

Aunque Pochettino considera que el contexto es favorable, la posible llegada de Guardiola todavía dependería de varios factores. El español se encuentra alejado de la conducción técnica después de finalizar su etapa en el Manchester City y tendría previsto tomarse un período de descanso antes de regresar a la actividad.

De acuerdo con The Athletic, el nombre del entrenador catalán aparece como prioridad entre las alternativas que analiza la federación estadounidense, aunque todavía no existiría un acuerdo para su incorporación.

Mientras tanto, Pochettino se prepara para dirigir su último encuentro frente a Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Después de ese compromiso, comenzará su nueva etapa en Inglaterra, mientras Estados Unidos deberá encontrar al entrenador que continúe con el proyecto que, según el propio argentino, ya tiene sus bases establecidas.

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