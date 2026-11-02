¿Por qué el mundo ha estado pronunciando mal el nombre de Lamine Yamal?

En el mundo del fútbol, ​​existe un selecto grupo de jugadores a quienes los comentaristas suelen llamar por sus dos nombres.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Por una razón u otra, el apellido por sí solo no basta. Puede ser una cuestión de ritmo, un tema de sílabas o simplemente una forma de distinguir a jugadores que comparten apellidos.

Este fenómeno tan particular ha sido especialmente frecuente en la Premier League; nombres como Solly March, Reece James, Dele Alli, Pedro Porro y Harvey Barnes forman parte de este selecto grupo. Resulta imposible imaginar estos nombres por separado.

El grupo está abierto a nuevos integrantes, y figuras destacadas —como Reece James y Pedro Porro— parecen estar debatiendo si incorporar a uno de sus fichajes más importantes hasta la fecha.

Lamine Yamal es uno de ellos. A pesar de su corta edad, el extremo del Barcelona ya ha conquistado varios títulos de LaLiga, además de una Copa del Mundo y una Eurocopa con la selección española. Sería una incorporación de lujo, pero todavía es habitual escuchar «Yamal» o incluso «Lamine» por separado mientras él protagoniza otra de sus deslumbrantes jugadas por la banda derecha.

Sin embargo, una vez que la historia detrás del nombre del joven de 19 años se vuelva conocida, su ingreso a este selecto grupo será solo cuestión de tiempo.

Un error común sobre el nombre de Lamine Yamal

70th Ballon D'Or Ceremony - Arrivals | Gareth Cattermole/GettyImages

Desde que irrumpió en la escena futbolística, se ha asumido erróneamente que «Lamine Yamal» es el nombre completo del joven; pero no es así. Su padre, Mounir Nasraoui, reiteró recientemente que «Yamal» no es el apellido de su hijo.

«Les voy a decir una cosa, chicos; quiero que todo el mundo lo sepa: "Lamine Yamal" es un nombre de pila», afirmó durante una transmisión en vivo con Terreno Viral. «‘Yamal’ no es un apellido, amigos. Sus apellidos son Nasraoui Ebana. Para que lo sepan, no se confundan. Por eso su padre lo llama ‘Lamine Yamal’, para bien o para mal».

Durante el verano, mientras Yamal ayudaba a España a alcanzar la gloria en la Copa del Mundo, la BBC explicó que Yamal lleva los apellidos de su madre, Sheila Ebana, y de su padre, Nasraoui.

El nombre «Lamine Yamal» proviene, en realidad, de una promesa que sus padres hicieron antes de su nacimiento a dos amigos: uno llamado Lamine (que significa «el fiel» en árabe) y otro, Yamal («belleza» en árabe), quienes brindaron un apoyo económico fundamental a Ebana y Nasraoui. En agradecimiento por su apoyo incondicional, la pareja prometió a sus amigos que, si alguna vez tenían un hijo, le pondrían sus nombres.

Y así nació Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27