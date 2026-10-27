¿Por qué el Real Madrid y el FC Barcelona no juegan esta ronda de la Copa del Rey?

La primera ronda de la Copa del Rey comenzará este martes 27 de octubre con 56 eliminatorias a partido único. Sin embargo, dos de los principales candidatos al título no aparecen en el calendario: el FC Barcelona y el Real Madrid deberán esperar para estrenarse en la competencia.

La ausencia de ambos clubes responde a una disposición reglamentaria de la Real Federación Española de Fútbol: los equipos clasificados para disputar la Supercopa de España quedan exentos de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey, una medida que busca aliviar la carga de partidos de los participantes en el torneo que reúne a los principales equipos del fútbol español.

🔁 𝗛𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀, 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮𝘀 𝘆 𝘁𝗲𝗹𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮𝘀.#CopaDelReyMapfre, primera eliminatoria.



🧶 Hilo: martes 27 de octubre 👇 pic.twitter.com/D864tEIKpw — RFEF (@rfef) October 20, 2026

¿Cuándo debutarán en la Copa del Rey?

Tanto el conjunto azulgrana como el merengue ingresarán directamente en los dieciseisavos de final, cuya disputa está prevista para el 16 de diciembre. De esta manera, ambos comenzarán su participación cuando el certamen ya haya dejado atrás dos instancias eliminatorias.

La clasificación para la Supercopa también beneficia al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, que completan el grupo de cuatro equipos exentos.

Un debut fuera de casa y sin margen de error

El estreno de ambos equipos tendrá una particularidad: deberán disputar su eliminatoria como visitantes ante un rival de menor categoría. El sorteo determinará los cruces entre los cuatro participantes exentos y los clubes que consigan superar las rondas anteriores, con la prioridad de emparejar a los equipos de divisiones inferiores con los de mayor nivel.

Además, los dieciseisavos de final se jugarán a partido único, por lo que el Barcelona y el Real Madrid no tendrán una segunda oportunidad para remontar una eventual derrota. Si el encuentro termina empatado durante los 90 minutos, se disputará una prórroga y, de ser necesario, una tanda de penales.

El camino hacia la final de la Copa del Rey

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final | Fran Santiago/GettyImages

Una vez superados los dieciseisavos, el calendario contempla los octavos de final para el 6 de enero de 2027 y los cuartos para el 13 de enero. Las semifinales serán la única instancia, además de la final, que modificará la dinámica habitual del torneo: se disputarán a doble partido, con fechas previstas para el 10 de febrero y el 3 de marzo.

La final de la Copa del Rey 2026/27 está programada para el 24 de abril de 2027 en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Hasta entonces, el Barcelona y el Real Madrid deberán esperar su turno, mientras el resto de los participantes comienza a recorrer el camino hacia uno de los títulos más importantes del fútbol español.

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