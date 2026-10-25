¿Por qué no juega Vinicius Jr. el Clásico vs Barcelona?

El partido más importante del fútbol europeo tendrá su primer capítulo de esta temporada este domingo en el Camp Nou: el FC Barcelona recibirá al Real Madrid con la ilusión de continuar con puntaje perfecto y dar un golpe sobre la mesa en la recién arrancada carrera al título, mientras que la visita buscará un triunfo que le permita recortar diferencia en una tabla de posiciones que lo encuentra tercero, a seis puntos de su acérrimo rival.

Uno de los condimentos que le faltará a este partido es la presencia de Vinicius Jr, cumpliendo cuatro partidos de suspensión, en la escuadra capitalina, siendo este el que suele exasperar a los rivales y afición contraria para agregarle picante a un partido que suele ser caliente. En su lugar, tras una gran prestación contra el RB Leipzig por la UEFA Champions League, jugaría Yan Diomandé.

¿Por qué suspendieron a Vinicius?

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Fue una jugada polémica y discutible la que catapultó al brasileño fuera de los cuatro partidos siguientes al del Villarreal: corrían 70 minutos en el Bernabéu, el Real Madrid se ponía 2-0 justo gracias a Vinicius y el VAR entró en escena tras haber detectado un tirón de pelo del carioca sobre Nathan Saliba en la gestación de la jugada.

Isidro Díaz de Mera no dudó, tras ver la secuencia en la pantalla, en mostrarle la tarjeta roja. Y ahí fue donde el brasileño hizo reales meritos para la suspensión: un show de ademanes y la búsqueda de increpar al árbitro le representaron una baja de cuatro partidos. Posterior al encuentro, le pidió perdón a sus compañeros y a la afición del Madrid.

Su regreso a las canchas por LaLiga se dará recién contra el Celta de Vigo, encuentro que tendrá lugar una vez culminado el parón internacional de noviembre. En el mientras, sumará minutos por UEFA Champions League.