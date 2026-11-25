Finalizaron las 17 fechas de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se obtuvieron a los mejores ocho clubes para competir en la Liguilla por el título.

Se esperan enfrentamientos muy interesantes y entretenidos con equipos muy igualados en cuando a nivel de juego dado que la distancia entre puntos no fue muy estrecha.

El Deportivo Toluca FC siendo uno de los clubes más gloriosos en el último par de años se cruza con el Atlas FC que ha recuperado algo del buen fútbol había perdido en años recientes.

El Club de Fútbol Monterrey se metió cuando parecía que podía haber quedado eliminado y se topará ante un rival que conocen muy bien en instancias finales, el Club América que, si bien tuvieron un cierre de torneo para el olvido, no dejan de ser un equipo peligroso que puede despertar en las rondas de eliminación directa, más aún con la experiencia de su entrenador Guillermo Almada.

También, el Club Pachuca es otro equipo que impactó sobre todo en la recta final de la fase regular al haber ganado sus últimos cuatro cotejos, logrando impresionar al mando de Benjamín Mora con todo y la reciente salida de Guillermo Almada. Su rival será nada más y nada menos que el líder del certamen, el Club Deportivo Guadalajara de Gabriel Milito que llega recargado después de no haber podido concretar su objetivo el semestre pasado cuando tuvo que ceder a varios jugadores para la selección mexicana que jugaría la Copa del Mundo 2026.

El último choque de la ronda será el Club León midiéndose al Club de Fútbol Cruz Azul, el conjunto esmeralda de la mano de Javier Gandolfi buscará eliminar al vigente campeón comandado por Joel Huiqui que posee una de las mejores plantillas de la liga y que ha recuperado a la mayoría de los jugadores que tuvo lesionados en la fase regular y que sin duda es un fuerte candidato para conseguir el bicampeonato.

Una vez dicho esto, en Sports Illustrated Fútbol lanzamos los pronósticos de los encuentros de ida de los cuartos de final.

Predicción Toluca vs Atlas

Toluca vs Atlas | Agustin Cuevas/GettyImages

Predicción: Toluca 3–1 Atlas

Ubicación: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora de inicio: 20:00 ET / 19:00 MX

Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

La diferencia de un punto en la clasificación significa que Atlas tiene la ventaja de cerrar en casa y avanzar en caso de empate global. Sin embargo, Toluca terminó con el mejor registro ofensivo de los dos equipos siendo el mejor tercer ataque del torneo con 35 goles en 17 partidos, solo superado por los 37 y 38 goles de Cruz Azul y América, respectivamente.

Los Diablos Rojos llegan con algunas dudas después de un cierre irregular. Perdieron 2-0 ante Pachuca en la Jornada 17 y solamente consiguieron una victoria en sus últimos cinco encuentros.

A pesar de ello, su potencial ofensivo sigue siendo importante y no se puede olvidar la experiencia en rondas KO de su base de jugadores.

En cambio, los rojinegros de Hernán Crespo terminaron cuartos tras el empate 3-3 ante FC Juárez y han mostrado capacidad para competir fuera de casa. Su principal problema ha sido la irregularidad defensiva ya que recibieron 33 goles durante la fase regular.

Pronóstico Monterrey vs América

Monterrey vs América | Hector Vivas/GettyImages

Pronóstico: Monterrey 1-1 América

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora de inicio: 22:10 ET / 21:10 MX

Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

América tiene ventaja y cerrará la serie en el Estadio Banorte. Monterrey necesita aprovechar su localía para conseguir una diferencia favorable.

Rayados, dirigido por Matías Almeyda, consiguió su clasificación en la última jornada después de vencer 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria, con un doblete de Luca Orellano.

Su principal fortaleza es la calidad individual de sus futbolistas ofensivos y su capacidad para generar peligro mediante transiciones.

Cabe señalar que, la Pandilla presenta algunas bajas importantes: Carlos Salcedo está suspendido, mientras que Stefan Medina y Uros Djurdjevic tienen problemas físicos. Esteban Andrada también aparece como duda.

Por su parte, las Águilas de Guillermo Almada terminaron terceras con 30 puntos, pero atraviesan un momento complicado. En la última fecha perdieron 1-0 ante Tigres en la Jornada 17 y acumulan cinco encuentros sin ganar. Además, han recibido al menos un gol en sus últimos 12 partidos, una estadística que refleja sus dificultades defensivas.

Almada tendrá la encomienda de recuperar la solidez defensiva y conseguir que sus jugadores ofensivos tengan mayor participación.

Pronóstico Pachuca vs Chivas

Pachuca vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

Pronóstico: Pachuca 1-2 Chivas

Ubicación: Pachuca, Hidalgo

Estadio: Hidalgo

Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora de inicio: 20:00 ET / 19:00 MX

Árbitro: Fernando Hernández

Es un enfrentamiento entre el líder general y el último clasificado de la Liguilla. Sin embargo, Pachuca llega con un cierre de torneo bastante positivo.

Los Tuzos de Benjamín Mora consiguieron cuatro victorias consecutivas para asegurar su clasificación. Pachuca tiene argumentos para complicar a Chivas, especialmente si consigue imponer un ritmo alto.

En cambio, el Guadalajara de Gabriel Milito terminó como líder general con 33 puntos después de vencer 1-0 a Cruz Azul en la última jornada.

Su principal fortaleza ha sido el funcionamiento colectivo, especialmente en la presión, recuperación de balón y circulación rápida.

Pronóstico del partido León vs Cruz Azul

León vs Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

Predicción: León 1-2 Cruz Azul

Ubicación: León, Guanajuato

Estadio: León

Fecha: miércoles 25 de noviembre

Hora de inicio: 20:00 ET / 19:00 MX

Árbitro: César Arturo Ramos

Cruz Azul llega como vigente campeón y buscará defender su título. León, por su parte, intentará aprovechar su condición de local para complicar al sublíder.

El equipo de Javier Gandolfi aseguró su clasificación en la última jornada después de derrotar 2-1 a Santos Laguna, con un gol de Ismael Díaz al minuto 90.

La Fiera tiene diferentes recursos ofensivos y puede generar peligro mediante ataques por los costados y transiciones.

La Máquina de Joel Huiqui terminó segunda con 32 puntos, aunque perdió el liderato después de caer 1-0 ante Chivas en la Jornada 17. El equipo tiene una plantilla con distintas alternativas para construir ataques y generar ocasiones.

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